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В Ізраїлі масові протести: що відомо (ВІДЕО)
В Ізраїлі розпочалися масові протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта, який закликав уряд припинити законодавчі зусилля щодо зміни судової системи.
Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху прийняв рішення звільнити Галланта після того, як він попередив, що плани змінити судову систему несуть "явну, безпосередню та відчутну загрозу безпеці держави", і закликав припинити ці зусилля. Судова реформа передбачає посилення політичного контролю над призначеннями суддів, надаючи виконавчій владі ширшу свободу призначати суддів до Верховного суду.
Після новини про звільнення міністра десятки тисяч протестувальників, багато з яких розмахували біло-блакитними прапорами Ізраїлю, вийшли на вулиці пізно ввечері 26 березня по всій країні. Також мітинг почався біля біля будинку прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху в Єрусалимі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Поліція застосувала водомети проти мітингувальників,щоб відтіснити їх від резиденції Нетаньяху в Єрусалимі, а в Тель-Авіві протестувальники розпалили кілька багать на головній магістралі. Зрештою поліція розігнала учасників протесту.
Наразі не ясно, чи вплинуть протести на тактику уряду. Щонайменше троє міністрів вжепублічно заявили, що настав час переглянути свою стратегію, і вони підтримають припинення реформи, якщо Нетаньяху вирішить це зробити.
Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спочатку дотримувався обережного підходу до війни в Україні, але після вступу на посаду висловив більшу підтримку. Він кілька разів наголосив, що Ізраїль розгляне можливість надання Україні систем озброєнь і навіть схвалив візит міністра закордонних справ Елі Коена до Києва.