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В Израиле массовые протесты: что известно (ВИДЕО)
В Израиле начались массовые протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта, призвавшего правительство прекратить законодательные усилия по изменению судебной системы.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху принял решение уволить Галланта после того, как он предупредил, что планы изменить судебную систему несут "явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства", и призвал прекратить эти усилия. Судебная реформа предусматривает усиление политического контроля за назначениями судей, предоставляя исполнительной власти более широкую свободу назначать судей в Верховный суд.
После новости об увольнении министра десятки тысяч протестующих, многие из которых размахивали бело-голубыми флагами Израиля, вышли на улицы поздно вечером 26 марта по всей стране. Также митинг начался у дома премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Иерусалиме.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Полиция применила водометы против митингующих, чтобы оттеснить их от резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, а в Тель-Авиве протестующие разожгли несколько костров на главной магистрали. В конце концов, полиция разогнала участников протеста.
Пока не ясно, повлияют ли протесты на тактику правительства. По меньшей мере трое министров уже публично заявили, что пора пересмотреть свою стратегию, и они поддержат прекращение реформы, если Нетаньяху решит это сделать.
Отметим, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сначала придерживался осторожного подхода к войне в Украине, но после вступления в должность выразил большую поддержку. Он несколько раз подчеркнул, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружений и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.