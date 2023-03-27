В Израиле массовые протесты: что известно (ВИДЕО)

В Израиле начались массовые протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта, призвавшего правительство прекратить законодательные усилия по изменению судебной системы.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху принял решение уволить Галланта после того, как он предупредил, что планы изменить судебную систему несут "явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства", и призвал прекратить эти усилия. Судебная реформа предусматривает усиление политического контроля за назначениями судей, предоставляя исполнительной власти более широкую свободу назначать судей в Верховный суд.

После новости об увольнении министра десятки тысяч протестующих, многие из которых размахивали бело-голубыми флагами Израиля, вышли на улицы поздно вечером 26 марта по всей стране. Также митинг начался у дома премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Полиция применила водометы против митингующих, чтобы оттеснить их от резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, а в Тель-Авиве протестующие разожгли несколько костров на главной магистрали. В конце концов, полиция разогнала участников протеста.

עו"ד אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון ל-@ittaishick: "במטרה למנוע את הפיטורים תוגש עתירה לביהמ"ש העליון בעניין גלנט" pic.twitter.com/GPlOs8FKTD — כאן חדשות (@kann_news) March 27, 2023

Пока не ясно, повлияют ли протесты на тактику правительства. По меньшей мере трое министров уже публично заявили, что пора пересмотреть свою стратегию, и они поддержат прекращение реформы, если Нетаньяху решит это сделать.

For now, I'm ending thread. Tomorrow will be a huge; in history of Israel we have never seen its society at such a breaking point. Here's a clip of the police attacking and arresting protesters head on. Highway is now clear. A new day tomorrow. #TelAviv pic.twitter.com/uZ2AE0UmKy — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) March 27, 2023

Отметим, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сначала придерживался осторожного подхода к войне в Украине, но после вступления в должность выразил большую поддержку. Он несколько раз подчеркнул, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружений и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.