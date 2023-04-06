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Самая массовая ракетная атака Израиля за 20 лет - СМИ
Израиль подвергся массовым ракетным атакам со стороны Ливана. Обстрелы могут стать самыми массовыми для страны за 20 лет. Об этом сообщило издание Times of Israel.
По словам израильских официальных лиц, с юга Ливана по северу Израиля было выпущено по меньшей мере 34 ракеты.
В Армии обороны Израиля сообщают, что 25 ракет перехватили системой "Железный купол", пять упали на израильской территории. В результате этого два человека получили легкие ранения. Еще четыре ракеты "исчезли" в неизвестной локации.
Шиитская исламистская группировка "Хезболла", базирующаяся в Ливане, отрицает свою причастность к обстрелу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Другие источники утверждают, что за ударами могут стоять "Палестинские группировки".
Ракетные удары произошли на фоне обострения напряженности после нескольких дней обстрелов из сектора Газа, столкновений в мечети Аль-Акса, а также возможного запуска беспилотника иранского производства из Сирии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение созвать военно-политический кабинет для оценки ситуации на севере страны.
Из-за ракетных обстрелов в Израиле было закрыто воздушное пространство для гражданских рейсов.
Как отмечают в издании, эта атака может стать самой большой по количеству ракет, выпущенных из Ливана со времен войны 2006 года. Тогда по Израилю выпустили тысячи ракет. В августе 2021 года Хезболла выпустила 19 ракет по северу Израиля.
Отметим, 5 апреля 2023 года полиция Израиля ворвалась в мечеть Аль-Акса, пытаясь разогнать молитвенную толпу. По данным палестинского Красного Креста, семь палестинцев пострадали от резиновых шаров и ударов израильских полицейских.
Напомним, 27 марта 2023 года в Израиле начались массовые протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта, призвавшего правительство прекратить законодательные усилия по изменению судебной системы. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху принял решение уволить Галланта после того, как он предупредил, что планы изменить судебную систему несут "явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства", и призвал прекратить эти усилия.