Израиль ликвидировал руководство Палестинского исламского джихада

На вторые сутки операции "Рассвет" была ликвидирована вся верхушка Палестинского исламского джихада.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным израильских военных, 6 августа был ликвидирован командир группировки на юге сектора Газа Халед Мансура.

В ответ Палестинский исламский джихад выпустил по стране 350 ракет, из них 162 перехватила система ПВО "Железный купол".

Еще сотня ракет упали в секторе Газа, более 30-ти в Средиземном море. Также сообщается, что две ракеты упали вблизи Тель-Авива.

Напомним, что министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил проект приказа о призыве к 25 тысячам резервистов в Армию обороны Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.