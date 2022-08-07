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Ізраїль ліквідував керівництво Палестинського ісламського джихаду
На другу добу операції "Світанок" було ліквідовано всю верхівку Палестинського ісламського джихаду.
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Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними ізраїльських військових, 6 серпня було ліквідовано командира угруповання на півдні сектора Гази Халеда Мансура.
У відповідь Палестинський ісламський джихад випустив по країні 350 ракет, із них 162 перехопила система ППО "Залізний купол".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ще сотня ракет впали у секторі Газа, понад 30 у Середземному морі. Також повідомляється, що дві ракети впали поблизу Тель-Авіва.
Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц схвалив проект наказу про призов до 25 тисяч резервістів до Армії оборони Ізраїлю у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.