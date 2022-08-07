Ізраїль ліквідував керівництво Палестинського ісламського джихаду

На другу добу операції "Світанок" було ліквідовано всю верхівку Палестинського ісламського джихаду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ізраїльських військових, 6 серпня було ліквідовано командира угруповання на півдні сектора Гази Халеда Мансура.

У відповідь Палестинський ісламський джихад випустив по країні 350 ракет, із них 162 перехопила система ППО "Залізний купол".

Ще сотня ракет впали у секторі Газа, понад 30 у Середземному морі. Також повідомляється, що дві ракети впали поблизу Тель-Авіва.

Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц схвалив проект наказу про призов до 25 тисяч резервістів до Армії оборони Ізраїлю у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.