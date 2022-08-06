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Ізраїль мобілізує 25 тисяч резервістів
Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц схвалив проект наказу про призов до 25 тисяч резервістів до Армії оборони Ізраїлю у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Резервістів призивають до Південного командування, підрозділів протиповітряної оборони, командування тилу та бойових частин, також призивають офіцерів.
5 серпня ЦАХАЛ оголосив про початок операції "Світанок", яка спрямована проти палестинських радикальних угрупувань, що діють у секторі Гази. Були вражені десятки цілей у всьому секторі Газа, серед постраждалих – голова північного командування угруповання Тайсір аль-Джабарі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Метою цієї операції є усунення конкретної загрози громадянам Ізраїлю та цивільним особам, які проживають поруч із сектором Газа", — заявив прем’єр-міністр Яір Лапід у заяві.
Нагадаємо, що Пентагон озвучив свою позицію щодо нерозповсюдження ядерної зброї.