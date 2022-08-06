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Израиль мобилизует 25 тысяч резервистов
Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил проект приказа о призыве до 25 тысяч резервистов в Армию обороны Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Резервистов призывают к Южному командованию, подразделениям противовоздушной обороны, командованию тыла и боевым частям, также призывают офицеров.
5 августа ЦАХАЛ объявил о начале операции "Рассвет", направленной против палестинских радикальных группировок, действующих в секторе Газа. Были поражены десятки целей во всем секторе Газа, среди пострадавших – глава северного командования группировки Тайсир аль-Джабари.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Целью этой операции является устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и гражданским лицам, проживающим рядом с сектором Газа", - заявил премьер-министр Яир Лапид в заявлении.
Напомним, что Пентагон озвучил свою позицию по нераспространению ядерного оружия.