Израиль мобилизует 25 тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил проект приказа о призыве до 25 тысяч резервистов в Армию обороны Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.

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Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Резервистов призывают к Южному командованию, подразделениям противовоздушной обороны, командованию тыла и боевым частям, также призывают офицеров.

5 августа ЦАХАЛ объявил о начале операции "Рассвет", направленной против палестинских радикальных группировок, действующих в секторе Газа. Были поражены десятки целей во всем секторе Газа, среди пострадавших – глава северного командования группировки Тайсир аль-Джабари.

"Целью этой операции является устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и гражданским лицам, проживающим рядом с сектором Газа", - заявил премьер-министр Яир Лапид в заявлении.

Напомним, что Пентагон озвучил свою позицию по нераспространению ядерного оружия.