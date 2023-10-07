Весь світ розуміє, які спонсори могли забезпечити терористичний напад на Ізраїль - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає очевидним те, які сили могли спонукати та забезпечити організацію нападу "Ісламського руху опору" (ХАМАС), що контролює сектор Газа, на Ізраїль 7 жовтня. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю – кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи... Сьогоднішній терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки", - сказав він.

Зеленський вказав, що в Україні особливо сприймають те, що сталося, оскільки вона також стала жертвою терору, а винні у тероризмі мають відповідати "у будь-якій точці планети".

"Тисячі ракет у небі Ізраїлю… Люди, убиті просто на вулицях… Розстріляні машини із цивільними… Знущання із заручників… Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл. Наша позиція абсолютно чітка: у будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати", - заявив президент.

Глава держави підкреслив, що Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава, і дуже важливо, щоб увесь світ обʼєднано та принципово реагував на терор.

"Жодної підтримки терористам! Хоч би куди вони спрямовували свої ракети та хоч би на кого вони нападали, терористи повинні програвати. І це важливо для всього світу. Людське життя, мир та спокій народів однаково важливі всюди: і в Азії, і в Європі, і в Африці, і в Америці, і в Австралії. Всюди", - наголосив Зеленський.

За його словами, цінність людського життя та несприйняття терору мають бути тими принципами, які нарешті обʼєднають увесь світ. Він також висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули 7 жовтня та побажав якнайшвидшого одужання всім, хто був поранений.

Зазначимо, що наразі, за словами Зеленського, у Міністерстві закордонних справ з огляду на вказану ситуацію створено оперативний штаб. Зокрема, перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук ще двох громадян.