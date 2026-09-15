Coca-Cola инвестирует $10 млрд в инфраструктуру в США к 2030 году

Американская корпорация Coca-Cola объявила о намерении инвестировать 10 млрд долларов в инфраструктуру США — одного из своих крупнейших рынков — в течение 2026-2030 годов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Как пояснил финансовый директор компании Джон Мерфи, сумма в 10 млрд долларов является общесистемным показателем и охватывает не только собственные капитальные расходы Coca-Cola, но и инвестиции ее партнеров по разливу напитков. Планируемые расходы охватывают ранее анонсированные проекты в штатах Калифорния, Колорадо, Алабама, Нью-Йорк и другие.

В июле компания прогнозировала собственные капитальные расходы на уровне около $2,2 млрд. на текущий финансовый год.

Вклад системы компании в экономику США

Согласно независимому исследованию, проведенному по заказу гиганта отрасли напитков, система Coca-Cola (объединяющая саму корпорацию и партнеров-ботлеров) оказывает ощутимое влияние на американскую экономику:

ВВП и рабочие места: деятельность системы обеспечила $85 млрд взноса в валовой внутренний продукт США всего за один год и поддержала создание почти 1 млн рабочих мест;

Расходы на поставщиков: компания и ее ботлеры направили около $37 млрд американским поставщикам;

Социальные программы: совместно с фондами Coca-Cola Foundation и Coca-Cola Scholars Foundation выделено $177 млн. в поддержку общественных инициатив.

Это уже второе подобное экономическое исследование компании – первое опубликовали в сентябре 2023 года.

Напомним, Россия ударила по заводу Coca-Cola под Киевом. Зеленский назвал это "чётким сигналом США". В ходе российской атаки 3 сентября под удар попал завод американской компании Coca-Cola, расположенный в Броварском районе Киевской области.