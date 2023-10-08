В Израиле погибли двое украинцев – посольство

В Израиле погибли по меньшей мере два гражданина Украины. Дипломаты принимают меры по репатриации тел погибших.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля о гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших", - сказали в посольстве.

Отмечается, что информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует.

В настоящее время у власти Израиля нет точной статистики по убитым и раненым.

По последним данным СМИ, в результате войны погибли по меньшей мере 600 человек, более 2000 получили ранения.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины разыскал одного украинца, который накануне пропал на юге Израиля.

Также дипломаты проверяли информацию о возможной гибели одной гражданки Украины.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отмечает, что в настоящее время не существует технической возможности для граждан Украины эвакуироваться из Израиля или Палестины.

Что посольство советует делать украинцам

Ранее в субботу в посольстве сообщили, что в связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности.

"В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей", - говорилось в сообщении.

При нахождении в населенных пунктах страны, находящихся в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

Для получения дополнительной информации дипломаты призвали следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля. https://www.oref.org.il/en.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону экстренной связи +972-546-676-782 или в представительство Украины при Палестинской Национальной Администрации в городе Рамалла по телефону +972-59-823-93 -99.