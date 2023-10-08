МЗС розшукало зниклого українця в Ізраїлі: перевіряє інформацію про смерть українки

Оперативний штаб Міністерства закордонних справ України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю, та працює над підтвердженням можливої смерті ще однієї українки.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює в цілодобовому режимі.

"За минулу добу українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни. Допомогли 1 родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для 2 родин на тлі скасованих авіарейсів", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки.

"Триває робота задля отримання офіційного підтвердження можливої смерті 1 громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила", - підкреслив Ніколенко.

Він додав, що українське посольство на постійному контакті із ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю.

МЗС також тримає зв‘язок із українцями, які знаходяться в Секторі Газа, та розробляє маршрути екстреного виїзду із анклаву, в разі настання такої потреби.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначає, що наразі не існує технічної можливості для громадян України евакуюватися з Ізраїлю чи Палестини.

Що посольство радить робити українцям

Раніше в суботу в посольстві повідомили, що у зв’язку з масованими ракетно-мінометними обстрілами Ізраїлю громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки.

"У випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Посольство закликає громадян України уважно ставитись до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади", - йшлося в повідомленні.

У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від сектору Газа, під час включення сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

Для отримання додаткової інформації дипломати закликали слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю https://www.oref.org.il/en.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України необхідно звертатися до посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку +972-546-676-782 чи до представництва України при Палестинській Національній Адміністрації в місті Рамалла за телефоном +972-59-823-93-99.