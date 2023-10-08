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МИД разыскал пропавшего украинца в Израиле: проверяет информацию о смерти украинки
Оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины разыскал одного украинца, который накануне пропал на юге Израиля, и работает над получением подтверждения возможной смерти еще одной украинки.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, оперативный штаб МИД Украины по оказанию помощи украинцам в Израиле работает в круглосуточном режиме.
"За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, пропавшего на юге страны. Помогли 1 семье выехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для 2 семей на фоне упраздненных авиарейсов", - отметил Николенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации безопасности и порядке действий в контексте обеспечения собственной безопасности.
"Продолжается работа по получению официального подтверждения возможной смерти 1 гражданки Украины. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", - подчеркнул Николенко.
Он добавил, что украинское посольство находится на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля.
МИД также держит связь с украинцами, находящимися в Секторе Газа, и разрабатывает маршруты экстренного выезда из анклава, в случае необходимости.
Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отмечает, что пока нет технической возможности для граждан Украины эвакуироваться из Израиля или Палестины.
Что посольство советует делать украинцам
Ранее в субботу в посольстве сообщили, что в связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности.
"В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей", - говорилось в сообщении.
При нахождении в населенных пунктах страны, находящихся в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.
Для получения дополнительной информации дипломаты призвали следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля. https://www.oref.org.il/en .
В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону экстренной связи +972-546-676-782 или в представительство Украины при Палестинской Национальной Администрации в городе Рамалла по телефону +972-59-823-93 -99.