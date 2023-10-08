МИД разыскал пропавшего украинца в Израиле: проверяет информацию о смерти украинки

Оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины разыскал одного украинца, который накануне пропал на юге Израиля, и работает над получением подтверждения возможной смерти еще одной украинки.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, оперативный штаб МИД Украины по оказанию помощи украинцам в Израиле работает в круглосуточном режиме.

"За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, пропавшего на юге страны. Помогли 1 семье выехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для 2 семей на фоне упраздненных авиарейсов", - отметил Николенко.

Он добавил, что всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации безопасности и порядке действий в контексте обеспечения собственной безопасности.

"Продолжается работа по получению официального подтверждения возможной смерти 1 гражданки Украины. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что украинское посольство находится на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля.

МИД также держит связь с украинцами, находящимися в Секторе Газа, и разрабатывает маршруты экстренного выезда из анклава, в случае необходимости.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отмечает, что пока нет технической возможности для граждан Украины эвакуироваться из Израиля или Палестины.

Что посольство советует делать украинцам

Ранее в субботу в посольстве сообщили, что в связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности.

"В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей", - говорилось в сообщении.

При нахождении в населенных пунктах страны, находящихся в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

Для получения дополнительной информации дипломаты призвали следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля. https://www.oref.org.il/en .

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону экстренной связи +972-546-676-782 или в представительство Украины при Палестинской Национальной Администрации в городе Рамалла по телефону +972-59-823-93 -99.