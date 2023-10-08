Второй фронт: Израиль нанес удар по Ливану в ответ на обстрелы со стороны "Хезболлы"

Боевики ливанской военно-политической организации "Хезболла" обстреляли израильские позиции на границе со спорными голанскими высотами и поддержали ХАМАС в его войне против Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что проиранская радикальная исламская группировка "Хезболла" обстреляла позиции Израиля на границе со спорными голанскими высотами.

Боевики выпустили множество ракет и гранат и поразили израильские позиции в спорной зоне. Боевики "Хезболла" заявили, что их нападение демонстрирует солидарность с ХАМАСом.

"Из солидарности с силами палестинского сопротивления группа нескольких наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шеба", - говорится в заявлении боевиков.

В течение суток, во время боев между ХАМАСом и Израилем, "Хезболла" заявляла, что не вступает конфликт.

Группировка "Хезболла" в Ливане поздравила ХАМАС с его "героической, широкомасштабной" и "победной" операцией против Израиля. "Хезболла", поддерживающая хорошие отношения с ХАМАСом, поддерживает Иран.

После атак ХАМАС в Израиле возникли опасения, что "Хезболла" может атаковать страну с севера.

Армия Израиля заявила, что нанесла ответные удары по Ливану.

"Артиллерия ЦАХАЛА наносит удары по району в Ливане, откуда велась стрельба. Армия обороны Израиля приняла подготовительные меры и продолжит действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность гражданских в Израиле", - отметили в ЦАХАЛ.

"Перестрелка на ливанской границе вызывает опасения, что боевые действия на юге могут перекинуться на второй фронт", – пишет Times of Israel.

В настоящее время граждане северных территорий Израиля призывают держаться ближе к бомбоубежищам.

Атака ХАМАСа на Израиль

7 октября 2023 года палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет.

Кроме массированных ракетных обстрелов израильской территории, боевики ХАМАСа прорвали барьер между ней и сектором Газа, захватили КПП "Эрец", убив тамошних военных и ворвавшись в ряд населенных пунктов южной части Израиля. По сообщениям СМИ, они, в частности, расстреливали мирных жителей на улицах, врывались в жилые дома и угоняли заложников. Среди захваченных есть и израильские военные.

Впрочем, уже через несколько часов израильская авиация начала наносить удары по городу Газа, уничтожив, в частности, два высотных здания, где размещались, как сообщается, структуры ХАМАСа. В ответ из сектора Газа вечером субботы произошел новый массированный ракетный обстрел наиболее густонаселенной центральной части Израиля. По сообщениям СМИ, ракетные удары получили города Тель-Авив, Бат-Ям и Ришон-ле-Цион.

В настоящее время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции и уничтожение большей части сил противника на территории Израиля. Также принято решение прекратить подачу электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.