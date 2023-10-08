В ISW рассказали, как Кремль использует нападение на Израиль в свою пользу

Россия попытается использовать нападение ХАМАС на Израиль для того, чтобы снизить поддержку и внимание США и Запада к Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль усилил свою пропаганду после терактов ХАМАС в Израиле 7 октября, обвиняя, прежде всего, Запад в том, что он пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины.

Страна-агрессор РФ утверждает, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину.

Так, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следовало бы "заниматься" работой над "палестино-израильским урегулированием", а не "вмешиваться" в дела России и оказывать Украине военную помощь.

В Министерстве иностранных дел РФ также обвинили Запад в блокировании усилий необходимого "квартета" России, США, Евросоюза и ООН, что привело к эскалации насилия в Израиле.

Кроме того, известный российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, что Россия выиграет от эскалации, поскольку мир "на время отвлечет свое внимание от Украины и снова займется гашением вечного огня на Ближнем Востоке".

"Эти нарративы Кремля нацелены на западную аудиторию и вбивают клин в военную поддержку Украины. РФ стремится деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, и намерена заверить российскую внутреннюю аудиторию, что международное сообщество будет игнорировать военные усилия Украины", - подчеркивают ISW.

Атака ХАМАСа на Израиль

7 октября 2023 года палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет.

Кроме массированных ракетных обстрелов израильской территории, боевики ХАМАСа прорвали барьер между ней и сектором Газа, захватили КПП "Эрец", убив тамошних военных и ворвавшись в ряд населенных пунктов южной части Израиля. По сообщениям СМИ, они, в частности, расстреливали мирных жителей на улицах, врывались в жилые дома и угоняли заложников. Среди захваченных есть и израильские военные.

Впрочем, уже через несколько часов израильская авиация начала наносить удары по городу Газа, уничтожив, в частности, два высотных здания, где размещались, как сообщается, структуры ХАМАСа. В ответ из сектора Газа вечером субботы произошел новый массированный ракетный обстрел наиболее густонаселенной центральной части Израиля. По сообщениям СМИ, ракетные удары получили города Тель-Авив, Бат-Ям и Ришон-ле-Цион.

В настоящее время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на территории Израиля. Также принято решение прекратить подачу электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.