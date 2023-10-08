В ISW розповіли, як Кремль використає напад на Ізраїль на свою користь

Росія спробує використати напад ХАМАС на Ізраїль для того, щоб зменшити підтримку й увагу США та Заходу до України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль посилив кілька інформаційних операцій після терактів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, звинувачуючи насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України.

Країна-агресор РФ стверджує, що міжнародна спільнота перестане звертати увагу на Україну.

Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б "займатися" роботою над "палестинсько-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатися" у справи Росії та надавати Україні військову допомогу.

У міністерстві закордонних справ РФ також звинуватили Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" Росії, США, Євросоюзу та ООН, що призвело до ескалації насильства в Ізраїлі.

Крім того, відомий російський пропагандист Сергій Мардан прямо заявив, що Росія виграє від ескалації, оскільки світ "на деякий час відверне свою увагу від України й знову займеться гасінням вічного вогню на Близькому Сході".

"Ці наративи Кремля націлені на західну аудиторію та вбивають клин у військову підтримку України. РФ прагне деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, і має намір запевнити російську внутрішню аудиторію, що міжнародна спільнота ігноруватиме військові зусилля України", - підкреслюють аналітики ISW.

Атака ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тисячі ракет.

Крім масованих ракетних обстрілів ізраїльської території, бойовики ХАМАСу прорвали бар'єр між нею і сектором Газа, захопили КПП "Ерец", вбивши тамтешніх військових і вдерлися до низки населених пунктів південної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, вони, зокрема, розстрілювали мирних жителів на вулицях, вривалися в житлові будинки і викрадали заручників. Серед захоплених є й ізраїльські військові.

Втім, вже за кілька годин ізраїльська авіація почала завдавати ударів по місту Газа, знищивши, зокрема, дві висотні будівлі, де розміщувалися, як повідомляється, структури ХАМАСу. У відповідь із сектора Газа ввечері суботи відбувся новий масований ракетний обстріл найбільш густонаселеної центральної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, ракетних ударів зазнали міста Тель-Авів, Бат-Ям і Рішон-ле-Ціон.

Наразі премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закінчення першої фази операції та знищення більшої частини сил противника на території Ізраїлю. Також ухвалено рішення припинити подачу електроенергії, палива та товарів до сектору Газа.