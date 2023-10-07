РФ скасовує ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань: у США відреагували

Посол Росії в Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) заявив, що Москва відкличе свою ратифікацію пакту. Вашингтон засудив цей крок, розцінивши його як "загрозу глобального нормативу".

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Михайло Ульянов, представник Москви, заявив у соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, що Росія планує відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

"Мета полягає в тому, щоб бути на рівних з США, які підписали Договір, але не ратифікували його. Відкликання не означає наміру відновити ядерні випробування", - сказав він.

Договір про всеосяжну заборону випробувань був прийнятий у 1996 році.

Його підписали 185 країн і ратифікували 170, у тому числі три держави, що володіють ядерною зброєю: Франція, Росія та Велика Британія.

Щоб набути чинності, договір мають підписати та ратифікувати 44 держави-володарі ядерних технологій, вісім із яких цього ще не зробили, зокрема Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, КНДР, Пакистан та США.

Як пише видання, заява Ульянова підігріла напруженість між Росією та Сполученими Штатами через вторгнення Москви в Україну та суперечки щодо контролю над озброєннями між найбільшими ядерними державами світу.

Хоча Сполучені Штати підписали, але не ратифікували договір, вони дотримуються мораторію на випробування ядерної зброї, від якого, за їхніми словами, не планують відмовлятися.

"Ми стурбовані коментарями посла Ульянова. Подібний крок з боку будь-якої держави, яка підписала угоду, без необхідності ставить під загрозу глобальний норматив, який забороняє проведення ядерних вибухів", – йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту.

У ній йдеться про те, що Вашингтон розглядає план Москви щодо відкликання ратифікації ДВЗЯВ як спосіб посилити тиск на Сполучені Штати та інші країни, щоб вони припинили постачання зброї та іншу допомогу Україні в її боротьбі проти російської агресії.

"Було б глибоко сумно, якби якась держава, яка підписала ДВЗЯВ, переглянула своє рішення про ратифікацію. РФ послідовно підтверджувала свою рішучу підтримку Договору із самого його створення, допомагаючи вести переговори щодо нього на Конференції з роззброєння, підписуючи його в день його відкриття для підписання 24 вересня 1996 року та ратифікуючи його у червні 2000 року», - сказав виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Роберт Флойд.

Вихід Росії з договору може стати ударом за договором, оскільки, як і решта вісім держав, вона є однією з країн "Додатка 2", яка має ратифікувати його, щоб він набув чинності.

"Я сподіваюся на продовження тісної співпраці з Росією та всіма державами, які взяли на себе зобов'язання створити світ, вільний від ядерних випробувань", - наголосив Флойд.

Зауважимо, заява Ульянова прозвучала через день після того, як російський диктатор Володимир Путін на 20-му дискусійному клубі "Валдай" повідомив, що РФ успішно завершила випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" і міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат". Путін говорив про доктринальне застосування Росією ядерної зброї чи то для удару у відповідь, чи то у відповідь на загрозу існуванню Росії та стверджував, що немає сучасної ситуації, яка б загрожувала існуванню Росії.

Нагадаємо, розвідувальне управління Міноборони США не сумнівається в заяві президента РФ Володимира Путіна про те, що країна-агресорка перемістила першу партію тактичної ядерної зброї в Білорусь.