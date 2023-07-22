Розвідка США не сумнівається, що російська ядерна зброя вже розміщена в Білорусі, – CNN

Розвідувальне управління Міноборони США "не має підстав сумніватися" в заяві президента РФ Володимира Путіна про те, що країна-агресорка перемістила першу партію тактичної ядерної зброї в Білорусь. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовців розвідки.

Чиновники не сказали, чому вони так вважають. При цьому вони визнали, що розвідувальному співтовариству США важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків.

Раніше цього місяця представники США та Заходу повідомляли CNN, що, Білорусь, схоже, не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї. Доступні супутникові зображення не показали жодних ознак підготовки, які були б стандартними для російського ядерного об’єкта.

Однак інші джерела розповіли журналістам, що в Білорусі є різні об’єкти радянської епохи, де можливо розмістити частину зброї.

У розвідці США не вірять, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко матиме контроль над ядерним арсеналом. Швидше за все, зброя буде повністю контролюватися Росією.

Також чиновники розвідки заявили, що не вірять у зміну глобального ядерного ландшафту чи збільшення ризику ядерного інциденту через переміщення зброї в Білорусь. Це пояснюють тим, що снаряди зберігатимуться на складах і контролюватимуться російськими силами.

Ядерна зброя в Білорусі: що відомо

Про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі російський диктатор Володимир Путін сказав наприкінці березня, зазначивши, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

Приводом для цього він називав наміри Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

25 травня очільники міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документи, які визначають порядок зберігання російської ядерної зброї. Тоді білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Росія вже почала перекидати зброю.

Своєю чергою Путін пізніше сказав, що ядерну зброю доставлять після 7-8 липня. Однак 16 червня він зазначив, що перші російські заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.

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