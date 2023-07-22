Разведка США уверена, что российское ядерное оружие уже размещено в Беларуси, – CNN

Разведывательное управление Минобороны США "не имеет оснований сомневаться" в заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что страна-агрессор переместила первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц разведки.

Чиновники не сказали, почему они так считают. При этом они признали, что разведывательному сообществу США тяжело отследить это оружие даже с помощью спутниковых снимков.

Ранее в этом месяце представители США и Запада сообщали CNN, что Беларусь, похоже, не завершила модернизацию необходимых хранилищ для размещения тактического ядерного оружия. Доступные спутниковые изображения не показали никаких признаков подготовки, которые были бы стандартными для российского ядерного объекта.

Однако другие источники рассказали журналистам, что в Беларуси есть разные объекты советской эпохи, где можно разместить часть оружия.

В разведке США не верят, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет иметь контроль над ядерным арсеналом. Скорее всего, оружие будет полностью контролироваться Россией.

Также чиновники разведки заявили, что не верят в изменение глобального ядерного ландшафта или увеличение риска ядерного инцидента из-за перемещения оружия в Беларусь. Это объясняют тем, что снаряды будут храниться на складах и контролироваться российскими силами.

Ядерное оружие в Беларуси: что известно

О планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси российский диктатор Владимир Путин сказал в конце марта, отметив, что строительство хранилища завершится 1 июля.

Поводом для этого он называл намерения Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

25 мая главы министерств обороны РФ и Беларуси подписали документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия. Тогда белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Россия уже начала перебрасывать оружие.

В свою очередь Путин позже сказал, что ядерное оружие будет доставлено после 7-8 июля. Однако 16 июня он отметил, что первые российские заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательное перемещение завершится до конца года.

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