Пригожин сам підірвав літак та випробування ядерної ракети: ISW проаналізував останні заяви Путіна

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 5 жовтня виступив на 20-му дискусійному клубі "Валдай" і пропагував численні давні російські інформаційні наративи і вигадав нову версію загибелі власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Принципи нового багатополярного світового порядку Путіна

Зазначається, що Путін повторив брехливий наратив про те, що Захід ініціював конфлікт в Україні в 2014 році, і заявив, що розширення НАТО загрожує безпеці Росії.

Крім того, Путін заявив, що війна в Україні не є "територіальним конфліктом", а стосується того, що Росія встановлює принципи нового багатополярного світового порядку, заявивши, що ООН і сучасне міжнародне право "застаріли і підлягають знищенню".

"Висловлена Путіним мета встановлення багатополярного світового порядку додатково підтверджує оцінку ISW про те, що цілі Путіна в Україні також виходять за рамки відповіді на певну передбачувану загрозу НАТО або завоювання обмеженої додаткової території", - зауважують аналітики.

Ядерний шантаж

Також російський диктатор повідомив, що РФ успішно завершила випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" і міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат". Путін говорив про доктринальне застосування Росією ядерної зброї чи то для удару у відповідь, чи то у відповідь на загрозу існуванню Росії та стверджував, що немає сучасної ситуації, яка б загрожувала існуванню Росії.

"Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори, а використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним", - констатують в ISW.

Дивне пояснення смерті Пригожина

Путін запропонував дивне пояснення смерті Євгена Пригожина, заявивши, що голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив йому, що слідство виявило в тілах жертв на борту літака Пригожина осколки гранат, що свідчить про те, що гранати здетонували всередині літака.

Слідчий комітет публічно повідомив лише про загибель усіх 10 осіб, які були на борту літака. Путін також підкреслив, що розслідування виключило зовнішні чинники, які могли спричинити авіакатастрофу, і припустило, що жертви авіакатастрофи могли вживати алкоголь або наркотики на борту, що могло призвести до недбалого поводження з гранатами (які, імовірно, були на борту по якимось незрозумілим причинам).

Путін стверджував, що хоча слідство не перевіряло тіла на вміст алкоголю та наркотиків, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) виявила п’ять кілограмів кокаїну під час розслідування щодо ПВК "Вагнер". Путін додав, що, на його думку, слідству необхідно перевірити тіла на наявність речовин.

"Дивне пояснення Путіна щодо авіакатастрофи, ймовірно, є спробою звинуватити Пригожина у своїй смерті та смерті його товаришів і ще більше зганьбити його серед його решти прихильників", - підкреслюють аналітики.

Майбутнє ПВК "Вагнер"

Путін продовжував заперечувати існування приватних військових компаній у Росії, вказуючи на те, що майбутнє ПВК "Вагнер" все ще залишається неясним. Путін повторив абсурдну заяву про те, що ПВК в Росії не існує, тому що "зараз діють закони про приватні військові компанії в Росії.

Путін заявив, що не заперечував, коли Міністерство оборони Росії (МО) запропонувало частинам ПВК "Вагнер" брати участь у війні в Україні, оскільки бойовики діяли добровільно і "героїчно воювали", але зазначив, що досвід з ПВК "Вагнер" був "незграбним", тому що це не було засновано на законі". Російський диктатор також стверджував, що "кілька тисяч" найманців ПВК "Вагнер" підписали контракти з Міноборони Росії.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ вбити очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.