Пригожин сам подорвал самолет и испытания ядерной ракеты: ISW проанализировал последние заявления Путина

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 5 октября выступил на 20-м дискуссионном клубе "Валдай" и пропагандировал многочисленные давние российские информационные нарративы и придумал новую версию гибели владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Принципы нового многополярного мирового порядка Путина

Путин повторил лживый нарратив о том, что Запад инициировал конфликт в Украине в 2014 году, и заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности России.

Кроме того, Путин заявил, что война в Украине не является "территориальным конфликтом", а касается того, что Россия устанавливает принципы нового многополярного мирового порядка, заявив, что ООН и современное международное право "устарели и подлежат уничтожению".

"Высказанная Путиным цель установления многополярного мирового порядка дополнительно подтверждает оценку ISW о том, что цели Путина в Украине также выходят за рамки ответа на определенную предполагаемую угрозу НАТО или завоевание ограниченной дополнительной территории", - отмечают аналитики.

Ядерный шантаж

Также российский диктатор сообщил, что РФ успешно завершила испытание ядерной крылатой ракеты "Буревестник" и межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Путин говорил о доктринальном применении Россией ядерного оружия то ли для ответного удара, то ли в ответ на угрозу существованию России и утверждал, что нет современной ситуации, которая угрожала бы существованию России.

"Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры, а использование ядерного оружия в Украине остается маловероятным", - констатируют в ISW.

Странное объяснение смерти Пригожина

Путин предложил странное объяснение смерти Евгения Пригожина, заявив, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил ему, что следствие обнаружило в телах жертв на борту самолета Пригожина осколки гранат, что свидетельствует о том, что гранаты сдетонировали внутри самолета.

Следственный комитет публично сообщил лишь о гибели всех 10 человек, находившихся на борту самолета. Путин также подчеркнул, что расследование исключило внешние факторы, которые могли повлечь за собой авиакатастрофу, и предположило, что жертвы авиакатастрофы могли употреблять алкоголь или наркотики на борту, что могло привести к небрежному обращению с гранатами (которые, вероятно, были на борту по каким-то непонятным причинам) .

Путин утверждал, что хотя следствие не проверяло тела на содержание алкоголя и наркотиков, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнаружила пять килограммов кокаина во время расследования относительно ЧВК "Вагнер". Путин добавил, что, по его мнению, следствию необходимо проверить тело на наличие наркотических веществ.

"Странное объяснение Путина относительно авиакатастрофы, вероятно, является попыткой обвинить Пригожина в своей смерти и смерти его товарищей и еще больше опозорить его среди остальных сторонников", - подчеркивают аналитики.

Будущее ЧВК "Вагнер"

Путин продолжал отрицать существование частных военных компаний в России, указывая на то, что будущее ЧВК "Вагнер" все еще остается неясным. Путин повторил абсурдное заявление о том, что ЧВК в России не существует, потому что "сейчас действуют законы о частных военных компаниях в России".

Путин заявил, что не возражал, когда Министерство обороны России (МО) предложило частям ЧВК "Вагнер" участвовать в войне в Украине, поскольку боевики действовали добровольно и "героически воевали", но отметил, что опыт с ЧВК "Вагнер" был "неуклюжим", потому что это не было основано на законе". Российский диктатор также утверждал, что "несколько тысяч" наемников ЧВК "Вагнер" подписали контракты с Минобороны России.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ убить главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.