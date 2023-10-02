"Вагнеровцы" снова представляют угрозу для Украины, их может возглавить сын Пригожина – ISW

Статус частной военной компании "Вагнер" остается неясным на фоне сообщений о переговорах по предстоящему сотрудничеству боевиков с Кремлем. В настоящее время "вагнеровцы" присутствуют в Беларуси, Центральноафриканской Республике, Ливии и Мали.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 29 сентября лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин публично обнял бывшего командующего ЧВК "Вагнер", а теперь сотрудника Минобороны Андрея Трошева и заявил, что они с Трошевым обсудили, как он будет привлечен к формированию новых воюющих в Украине добровольческих отрядов.

Некоторые "вагнеровцы" негативно отреагировали на объятия Путина с Трошевым и теперь выдвинули альтернативного лидера. Известный Telegram-канал, связанный с "Вагнером", 1 октября объявил, что 25-летний сын Евгения Пригожина Павел Пригожин принял "командование" ЧВК "Вагнера" и что Павел Пригожин ведет переговоры с Росгвардией о возвращении ПВК "Вагнер" в Украину.

Другой источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам "Вагнера" не придется подписывать контракты с российским Минобороны и что ЧВК "Вагнер" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие принципы работы.

Российские источники утверждали, что Павел Пригожин не является независимым актером и находится под влиянием главы Службы безопасности ЧВК "Вагнер" Михаила Ватанина, указывая на то, что некоторые "вагнеровцы" заинтересованы в сплочении вокруг связанной с Пригожиным альтернативы Трошеву, связанному с Кремль и Минобороны.

Другой источник 30 сентября утверждал, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность разрешить "вагнеровцам" присоединиться к Росгвардии как отдельное подразделение.

"Непонятно, каковы, по мнению Кремля, отношения между боевиками ЧВК "Вагнер" и российским правительством. Росгвардия напрямую подчиняется администрации президента России, а Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и оружием наемников", - подчеркивают аналитики.

Они на основе этих данных пересмотрели свою оценку и теперь считают, что ЧВК "Вагнер" снова может стать серьезной угрозой, если восстановит себя как согласованное и крупное формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством.

Напомним, за последние недели сотни боевиков, ранее связанных с ЧВК "Вагнер", начали возвращаться на фронт и воюют в составе оккупационной армии РФ под Бахмутом на Донетчине.

Ранее сообщалось, что Андрей Трошев, покинувший группу "Вагнер" после конфликта с ее финансистом Евгением Пригожиным, возглавил российскую новую частную военную компанию, воюющую в районе Бахмута Донецкой области.