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Політика
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Розвідка Британії пояснила, навіщо "вагнерівців" повернули під Бахмут

окупант
Бойовики "Вагнера" повертається до Бахмута

За останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані із ПВК "Вагнер", почали повертатися на фронт та воюють у складі окупаційної армії РФ під Бахмутом на Донеччині.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Там нагадують, що ПВК "Вагнер" перестала приймати участь у бойових діях в Україні на початку червня 2023 року, ще до початку невдалого заколоту 24 червня Євгена Пригожина, який начебто загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

Як зауважує розвідка Британії, наразі точний статус колишніх найманців  ПВК "Вагнер" незрозумілий, але ймовірно, окремі бойовики увійшли до складу офіційних військ армії країни-агресора РФ.

"Кілька звітів вказують на концентрацію ветеранів ПВК "Вагнер" навколо Бахмута.Їх досвід, ймовірно, буде особливо корисним в цьому секторі, адже багато з них знайомі з поточними особливостями бойових дій та місцевістю, оскільки вони воювали на тій же території минулої зими", - підкреслили у розвідці.

Раніше повідомлялося, що Андрій Трошев, який покинув групу "Вагнер" після конфлікту з її фінансистом Євгеном Пригожиним, очолив російську нову приватну військову компанію, яка воює в районі Бахмута Донецької області.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), бойовики приватної військової компанії "Вагнер" не зможуть підсилити можливості армії Росії та відчутно вплинути на ситуацію на фронті.

Автор:
Світлана Манько