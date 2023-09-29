Розвідка Британії пояснила, навіщо "вагнерівців" повернули під Бахмут

За останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані із ПВК "Вагнер", почали повертатися на фронт та воюють у складі окупаційної армії РФ під Бахмутом на Донеччині.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Там нагадують, що ПВК "Вагнер" перестала приймати участь у бойових діях в Україні на початку червня 2023 року, ще до початку невдалого заколоту 24 червня Євгена Пригожина, який начебто загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

Як зауважує розвідка Британії, наразі точний статус колишніх найманців ПВК "Вагнер" незрозумілий, але ймовірно, окремі бойовики увійшли до складу офіційних військ армії країни-агресора РФ.

"Кілька звітів вказують на концентрацію ветеранів ПВК "Вагнер" навколо Бахмута.Їх досвід, ймовірно, буде особливо корисним в цьому секторі, адже багато з них знайомі з поточними особливостями бойових дій та місцевістю, оскільки вони воювали на тій же території минулої зими", - підкреслили у розвідці.

Раніше повідомлялося, що Андрій Трошев, який покинув групу "Вагнер" після конфлікту з її фінансистом Євгеном Пригожиним, очолив російську нову приватну військову компанію, яка воює в районі Бахмута Донецької області.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), бойовики приватної військової компанії "Вагнер" не зможуть підсилити можливості армії Росії та відчутно вплинути на ситуацію на фронті.