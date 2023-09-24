В ISW розповіли, чого очікувати від повернення "вагнерівців" на фронт

Деякі бойовики приватної військової компанії «Вагнер» повертаються воювати в Україну, але вони не зможуть підсилити можливості армії Росії та відчутно вплинути на ситуацію на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що роз'єднані контингенти ПВК "Вагнер", які, як повідомляється, повертаються воювати в Україну, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості Росії.

Так, колишній голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай 23 вересня заявив, що в Луганській області та на різних ділянках фронту діють "вагнерівці". Він зазначив, що поки не відома кількість бойовиків або дані про організацію, під якою вони діють в Україні.

Деякі джерела стверджують, що близько 500 "вагнерівців", включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті Пригожина 24 червня, приєдналися до нової невідомої організації, а її ватажком може бути колишній керівник відділу кадрів ПВК "Вагнер".

Як прогнозують аналітики ISW, найманці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута на Донеччині.

Крім того, ISW звертає увагу на повідомлення про те, що начальник відділу кадрів ПВК "Вагнер" (раніше він називався Вадим В. "Хрусталь") намагається завербувати бійців в нову ПВК для дій в Африці.

"Ці звіти вказують на те, що війська "Вагнера" роздроблені та навряд чи зможуть об’єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні", - підкреслюють в ISW.

На думку аналітиків, "вагнеровці" не принесуть очікуваної ефективності, яку ПВК мала як унітарна організація під керівництвом свого ватажка Євгенія Пригожина та засновника Дмитра Уткіна.

Зауважимо, на території Білорусі наразі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК "Вагнер". З них 200 виконують функції інструкторів у спецпідрозділах МВС та Міністерства оборони Білорусі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW)повідомляли, що ПВК "Вагнер", ймовірно, більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура після того, як президент Росії Володимир Путін майже напевно вбив фінансиста "Вагнер" Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна.