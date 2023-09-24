В ISW рассказали, чего ожидать от возвращения "вагнеровцев" на фронт

Некоторые боевики частной военной компании "Вагнер" возвращаются воевать в Украину, но они не смогут усилить возможности армии России и ощутимо повлиять на ситуацию на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что разъединенные контингенты ЧВК "Вагнер", которые, как сообщается, возвращаются воевать в Украину, вероятно, будут иметь незначительное влияние на боевые возможности России.

Так, бывший глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай 23 сентября заявил, что в Луганской области и на разных участках фронта действуют "вагнеровцы". Он отметил, что пока неизвестно количество боевиков или данные об организации, под которой они действуют в Украине.

Некоторые источники утверждают, что около 500 "вагнеровцев", включая тех, кто отказался участвовать в мятеже Пригожина 24 июня, присоединились к новой неизвестной организации, а ее предводителем может быть бывший руководитель отдела кадров ЧВК "Вагнер".

Как прогнозируют аналитики ISW, наемники, вероятно, вернутся в Украину, чтобы воевать на южном фланге Бахмута Донецкой области.

Кроме того, ISW обращает внимание на сообщения о том, что начальник отдела кадров ЧВК "Вагнер" (ранее он назывался Вадим В. "Хрусталь") пытается завербовать бойцов в новую ЧВК для действий в Африке.

"Эти отчеты указывают на то, что войска "Вагнера" раздроблены и вряд ли смогут объединиться в единую боевую силу или повлиять на боевые возможности России, если вернутся к боевым действиям в Украине", - подчеркивают в ISW.

По мнению аналитиков, "вагнеровцы" не принесут ожидаемой эффективности, которую ЧПК имела как унитарная организация под руководством своего главаря Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина.

Заметим, на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер". Из них 200 выполняют функции инструкторов в спецподразделениях МВД и Министерства обороны Белоруссии.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что ЧВК "Вагнер", вероятно, больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после того, как президент России Владимир Путин почти наверняка убил финансиста "Вагнер" Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина.