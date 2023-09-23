В ISW оценили, удалось ли РФ поссорить Украину с Польшей

Российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью кампании Кремля, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями, в частности, с Польшей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что кампания Москвы по ухудшению отношений Украины с ее западными соседями, включая Польшу, безрезультатна.

Так, 22 сентября президент Польши Анджей Дуда объяснил предыдущее заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что их страна больше не будет поставлять оружие Украине.

Как выяснилось, речь шла только о новом вооружении, которое Польша закупает в свою страну. В остальном же, они будут придерживаться предварительных договоренностей о поставках оружия.

"Быстрое возвращение Польши к своим обязательствам по Украине указывает на то, что российская кампания не столь успешна, как, вероятно, хочет Москва", – отметили в ISW.

Кроме того, Дуда также заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по экспорту украинского зерна европейскими сухопутными путями не "существенно влияет" на отношения двух стран.

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя "зерновой кризис", сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может увлечь за собой на глубину других, и отменил встречу с Владимиром Зеленским.

На фоне ухудшения польско-украинских отношений из-за импорта украинской агропродукции, в Польше заговорили о возможном уменьшении поддержки Украины и украинских беженцев.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, поскольку польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Напомним, что Еврокомиссия решила не продолжать после 15 сентября запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена 2 мая вместо соответствующих односторонних ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия в свое время раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость таких ограничений пять стран Евросоюза объясняли тем, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Польша, наиболее жестко требовавшая от ЕС оставить запрет и после 15 сентября, решила сразу же ввести свой национальный запрет на ввоз украинской агропродукции.

В ответ на это Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и угрожает ввести эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

В четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. Они договорились найти разрешение конфликтной ситуации по экспорту зерна.