Зерновой спор Украины и Польши: ждать ли "разрядки" после выборов у соседа

Украина и Польша не могут найти консенсус по вопросу импорта украинского зерна. Спор, который начинался вокруг чисто торгового вопроса, сейчас превращается в политический. Высшее руководство обеих стран обменивается взаимной критикой, вплоть до угроз со стороны поляков сократить помощь Украине для отражения российской агрессии. Подобные заявления со стороны Польши могут быть связаны с ее грядущими парламентскими выборами, поэтому Delo.ua опросил экспертов, является ли спор вокруг импорта урожая фундаментальным в отношениях между странами, или Украине стоит переждать выборы у соседа и уже тогда искать компромисс?

С весны 2023 продолжается торговый спор между Украиной и ее восточноевропейскими соседями. Фермеры этих стран видят проблему в украинском зерне, которое с началом полномасштабной войны ввозится в ЕС без квот и пошлин. Благодаря этому дешевый хлеб из Украины пользуется спросом в Европе и заставляет местных фермеров подстраиваться под новые цены.

Наиболее ожесточенные споры вокруг зернового вопроса ведутся между Украиной и Польшей. Чиновники этой страны дали понять, что будут блокировать импорт украинского зерна, несмотря на критику подобных действий со стороны Еврокомиссии. В ответ украинская сторона заявила, что будет оспаривать этот запрет во Всемирной торговой организации (ВТО).

Издание Delo.ua недавно проанализировало экономические предпосылки этого торгового спора в статье " Импорт украинского зерна в ЕС будут блокировать и дальше: какие альтернативы у отечественного бизнеса ". С момента ее публикации ситуации градус конфликта только увеличился, так как к нему присоединилось высшее политическое руководство обеих стран.

Следует ли ожидать нормализации отношений после выборов в Польше?

Польские эксперты подчеркивают, что менее чем через месяц, 15 октября, в стране пройдут парламентские выборы, потому правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) стремится показать фермерам, насколько мощно отстаивает их интересы.

"Эта акция (с эскалацией спора вокруг украинского зерна - ред.) на самом деле имеет мало общего с защитой интересов польского сельского хозяйства, а является паническим прикрытием бездействия (польского - ред.) правительства, которое за год не разработало разумной системы, разрешающей экспорт украинского сельскохозяйственной продукции в другие страны, а также обеспечить ее транзит", – отмечает в авторской колонке Михал Шульджинский, заместитель главного редактора польского издания Rzeczpospolita.

Консервативная партия "ПиС" делает ставку на польских аграриев и членов их семей, поскольку в стране большое количество фермерских хозяйств – в 2020 году их насчитывалось 1,32 млн. рублей. Кроме того, электоральные предпочтения работников агросектора близки к идеологии этой политсилы.

Риторика правящей партии страны в отношении импорта украинского зерна являєтся предвыборной агитацией "ПиС" и частью ее политической стратегии . Политсила проводит жесткую политику в отношении ЕС, Еврокомиссии, украинского зерна и места Польши в Европе в целом, отметил польский политик и журналист Мирослав Чех в интервью для "ФМ Галичина".

"Польские власти позволили себя втянуть в антиукраинскую риторику. А втянули ее туда фермеры, которые в прошлом году заработали на пшенице гораздо меньше, чем планировали, или совсем столкнулись с убытками. Тогда они пошли по обычной схеме: найти себе врага и кричать, что он им препятствует, гибнет польское сельское хозяйство, а вместе с ним и Польша. Это их традиционная стратегия за 30 лет, которую они всегда использовали", – пояснил эксперт.

Он добавляет, что не следует слишком серьезно воспринимать подобную риторику, которую используют и другие европейские политики для достижения поставленных задач.

Эмбарго вредит также и польскому АПК

Спор вокруг импорта зерна является политическим вопросом и не имеет ничего общего с реальностью агробизнеса. Продолжение эмбарго со стороны Польши после 15 сентября значительно не повлияет на Украину, но снизит доходы польского АПК , уточнил экономист инвестдепартамента ФАО Андрей Ярмак в комментарии для издания.

Польский агросектор зарабатывает на экспорте товаров с добавленной стоимостью: молокопродуктов и мясопродуктов. Стране не хватает собственных кормовых компонентов для обеспечения отрасли животноводства, ей нужно ежегодно ввозить протеиновых кормов (фуражного зерна, кукурузы, сои, масличных шротов и т.п.) на $3-4 млрд. Крупнейшим экспортером такой продукции является соседняя Украина, поэтому Польше выгодна взаимная торговля зерном, и странам следует договориться, несмотря на политическую риторику.

Дополнительно, распространяемый некоторыми политсилами Польши тезис об обвале цен на польскую сельхозпродукцию через украинский экспорт, оказался не соответствующим действительности.

После введения запрета на импорт из Украины зерна цены в Польше не изменились или даже еще больше упали. Соответственно, доказано, что Украина не обрушила польские цены. И именно этот аргумент Еврокомиссия использовала 15 сентября для отмены эмбарго. То есть по факту Польша и ряд других стран грубо нарушили законодательство ЕС". Андрей Ярмак экономист инвестдепартамента ФАО

Продолжение эмбарго снизит доходы АПК Польши, поскольку ей так или иначе нужно будет импортировать зерно. Чем легче будет ввезти его в страну, тем ниже будет цена агросырья, и тем конкурентнее будет животноводческая отрасль страны. Соответственно, Польша сможет больше заработать и собрать налогов в бюджет, поэтому обе стороны заинтересованы "монетой" в разрешении зернового спора.

"Для Украины главное, чтобы обеспечивался транзит. Это сейчас самое важное, потому что порты де-факто заблокированы. Конечно, без разблокировки портов у наших фермеров и дальше будет куча проблем с ценами на зерно и масличные культуры. С Польшей или без - цены будут низкие. Конечно, отсутствие запретов в странах ЕС способствовало бы укреплению цены, но не критично", - пояснил эксперт.

В частных разговорах представители польского молочного сектора сообщают, что нужно дождаться конца парламентских выборов в стране , после чего отраслевая торговля нормализуется. Так ведущий аналитик агентства "Инфагро" Максим Фастеев комментирует угрозы со стороны Польши расширить эмбарго на сельхозсырье, в том числе на сырое молоко и молокопродукты.

Сейчас весь украинский молочный экспорт идет через ЕС, и большая его часть идет в Польшу или через нее, поэтому все экспортеры и переработчики выступают за торговые отношения, при которых не было бы каких-либо ограничений.

Возможная блокировка со стороны Польши приведет к волатильности молочного рынка. Если в Украине не хватит сырого молока, цены будут расти быстрее, что отразится на потребительской инфляции.

Уже сейчас не решается вопрос обеспечения Украины сырым молоком. Если летом мы говорили о возможности реализовать на рынке Польши высокомаржинальные товары через польских трейдеров, то сейчас речь идет о сложностях с импортом жиров для производства сливочного масла, сливок, сметаны. Максим Фастеев ведущий аналитик агентства "Инфагро"

Споры вокруг зерна будут продолжаться, пока не заработает механизм прозрачной торговли

Парламентские выборы в Польше не приведут к решению проблемы доступа украинского зерна на рынки ЕС . Это фундаментальный вопрос для общей торговли в Евросоюзе, и он будет актуален, пока Украина не внедрит эффективный контроль за объемами и местом доставки своей агропродукции. Польша была лишь катализатором спора, который рано или поздно придется разрешать, пояснил экономист Павел Вернивский .

Европа тоже выращивает сельхозпродукцию. В отличие от Украины, она делает ставку не на маржинальность бизнеса, а на обеспечение продовольственной безопасности, обеспечение своих фермеров работой и создание сельского среднего класса, генерирующего выручку для других отраслей экономики. Поэтому ЕС и дальше будет прибегать к протекционистским мерам по защите своего фермера, получающего существенные дотации.

Эксперт подчеркивает, что в зерновом споре с Польшей Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции . Это объясняется тем, что при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС Украина обязалась соблюдать установленные квоты на экспорт сельхозпродукции. К примеру, на 2017-2021 годы ежегодная квота составляла 625 тыс. тонн кукурузы и 65 тыс. тонн пшеницы.

Для поддержки украинских экспортеров в условиях российской агрессии ЕС в июне 2022 года принял добровольные меры по открытию своего рынка для товаров из Украины, отменив квоты, в том числе на агропродукцию. После этого объемы экспорта украинского зерна в Европу выросли с тысяч тонн в год до нескольких миллионов в месяц.

Отмена квот была добровольным решением на уровне ЕС. Поэтому Евросоюз в споре с Польшей мог бы просто "вернуть Украину к реальности" восстановлением квот, сказать: все, мы возвращаемся к тем условиям, которые прописаны в Соглашении об ассоциации. Павел Вернивский экономист, экс-советник председателя правления Экспортно-кредитного агентства

То есть, разрешение споров по экспорту и транзиту зерна по странам ЕС возможно путем внедрения контроля за движением украинского зерна.

"Должен быть документ, подписанный нашей стороной и сторонами Польши и ЕС, о том, сколько зерна пересекло нашу границу с Польшей, и сколько дошло до польских портов или пересекло страну транзитом. Тогда мы будем понимать, "теряется" ли это зерно в Польше. Пока я не видел, чтобы наши власти этим действительно интересовались", - отметил Павел Верновский.

Кроме того, решением проблемы могло бы стать наращивание сотрудничества на границах: на украинской таможне мог бы появиться инмпектор от Польши, а в польском порту – украинский представитель. Только когда станут известны объемы ввезенного в Польшу зерна, можно будет понять, какая из сторон права в этом торговом споре , чтобы принимать соответствующие решения по защите рынков

Украина и ее соседи все же работают над разрешением спора

Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский 21 сентября провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом, стороны договорились найти решение торгового спора, которое будет учитывать интересы обеих стран. Также стороны запланировали провести в ближайшие дни переговоры, позволяющие разработать принципы взаимодействия стран в вопросах агроэкспорта .

В тот же день министры сельского хозяйства Украины и Словакии договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт украинского зерна со стороны соседней страны. В настоящее время принцип действия системы лицензирования неизвестен.

Также отмечается, что Украина согласилась отозвать жалобу, которую она подала в ВТО против Словакии .

В целом Украина постепенно приближается к внедрению лицензирования и регулирования поставок агросырья в соседние страны ЕС.