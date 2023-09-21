Зерно раздора: Украина и Польша договорились найти решение по экспорту агропродукции

В четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. Они договорились найти разрешение конфликтной ситуации по экспорту зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.

"Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта", - говорится в сообщении МинАПК.

В ведомстве добавляют, что следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, в ходе которых будут обсуждены подготовленные к тому времени вопросы обеих сторон.

Также польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.

Как пишет польское издание PAP, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил, что украинское зерно должно попадать в те страны, в которые оно транспортировалось перед полномасштабной российской агрессией, а не на рынки соседних стран ЕС.

Поэтому, по его мнению, на уровне Евросоюза следует проработать механизмы, согласно которым украинские агропродукты будут попадать на рынки третьих стран.

“Эти инструменты и механизмы не могут носить временный характер. Нам нужны долгосрочные решения, также на период после ожидаемого вступления Украины в ЕС", – констатировал Телус.

Конфликт вокруг экспорта украинской агропродукции между Украиной и Польшей

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, поскольку польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Ранее Еврокомиссия решила не продолжать после 15 сентября запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена 2 мая вместо соответствующих односторонних ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия в свое время раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость таких ограничений пять стран Евросоюза объясняли тем, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Польша, наиболее жестко требовавшая от ЕС оставить запрет и после 15 сентября, решила сразу же ввести свой национальный запрет на ввоз украинской агропродукции.

В ответ на это Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и угрожает ввести эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

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