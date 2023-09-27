РФ відправила на фронт нове військове формування. Розвідка Британії розповіла, чи зможуть окупанти піти у наступ

Із середини вересня країна-агресор РФ вперше відправила на фронт частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Попри це новий російський наступ найближчими тижнями малоймовірний.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

За даними британської розвідки, з початку вторгнення в Україну Росія намагалася зберігати вільне угруповання армії, яке потенційно могло б стати основою нового великого наступального удару.

"З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", – підкреслили у розвідці Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що оборонні можливості росіян під Бахмутом на Донеччині послабилися через те, що армії країни-агресора РФ довелося перекинути звідти десантників на Мелітопольський напрямок.

Так, за кілька кілометрів від села Роботине Запорізької області РФ додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ.

Також британська розвідка повідомляла, що, намагаючись стримати контрнаступ ЗСУ, країна-агресор РФ терміново перекинула на Луганський напрямок новосформовану 25-ту армію.