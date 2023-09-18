Не вистачає живої сили: РФ була змушена відправити елітних десантників під Роботине, - розвідка Британії

За кілька кілометрів від села Роботине Запорізької області РФ додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що загалом щонайменше п'ять полків ВДВ, набраних з 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені в межах кількох кілометрів від прифронтового села Роботине.

За даними британської розвідки, у повному складі такі сили мають становити близько 10 тис. елітних десантників. Проте майже всі підрозділи, швидше за все, перебувають у критичному стані.

"Поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна. Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій, але їх знову використовують як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил", – зазначають у розвідці Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що, намагаючись стримати контрнаступ ЗСУ, країна-агресор РФ терміново перекинула на Луганський напрямок новосформовану 25-ту армію.

Як раніше повідомили в Міноборони України, аби уникнути прориву лінії свого захисту, ворог перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території Росії.

Нагадаємо, українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області після кількох тижнів копіткого розмінування й очікують швидшого просування надалі. Однак основні битви ще попереду, оскільки росіяни підтягують резерви на цю ділянку фронту.