РФ терміново перекидає нові підрозділи на фронт, - розвідка Британії

Намагаючись стримати контрнаступ ЗСУ, країна-агресор РФ терміново перекинула на Луганський напрямок новосформовану 25-ту армію через брак резервів.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що у серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25 ОЗС РФ стверджувалося, що її підрозділи будуть направлені у зону бойових дій в Україні не раніше грудня 2023 року.

Натомість підрозділи були кинуті на фронт раніше.

"Цілком імовірно, що підрозділи були терміново введені в бій частково тому, що Росія продовжує боротися із надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках", - зауважують у розвідці Британії.

Там припускають, що РФ може використати сили 25-ї загальновійськової армії для відновлення незадіяних резервних сил на фронті, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.

Як раніше повідомили в Міноборони України, аби уникнути прориву лінії свого захисту, ворог перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території Росії.

Нагадаємо, Збройні Сили України звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Сили оборони також мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку.

Також українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області після кількох тижнів копіткого розмінування й очікують швидшого просування надалі. Однак основні битви ще попереду, оскільки росіяни підтягують резерви на цю ділянку фронту.