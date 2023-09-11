ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки: мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки

Збройні Сили України звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Сили оборони також мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку.

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Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", - сказала Ганна Маляр.

За її словами, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

"Збройні Сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх", - підкреслила Маляр.

Вона додала, що ЗСУ мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку.

"На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки. Там ми витісняли противника із займаних позицій і там є у нас певні просування вперед", - повідомила заступниця міністра.

Вона зауважила, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку.

"За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км", - сказала Маляр.

За словами заступниці міністра, за час наступальної кампанії під Бахмутом наразі звільнено вже 49 кв. км території.

Нагадаємо, українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області після кількох тижнів копіткого розмінування й очікують швидшого просування надалі. Однак основні битви ще попереду, оскільки росіяни підтягують резерви на цю ділянку фронту.

Контрнаступ ЗСУ: прогрес військових

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Ще по одному селу було звільнено в липні та серпні.

Зеленський в червні говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських сил.

Напередодні CNN повідомляло, що протягом останнього часу у західних виданнях з’являється все більше інформації про те, що українські війська прорвали російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак. Разом з цим, ЗСУ одночасно посилюючи атаки на окупований Росією Крим.

Інформацію про те, що ЗСУ змогли вийти на першу лінію оборони інженерних загороджень підтвердив і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. За його словами, українським військам вдалося пройти основну першу лінію оборони, яку росіяни готували кілька місяців.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр вже офіційно підтвердила звільнення села Роботине. Вона зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".