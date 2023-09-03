"Далі має бути легше": ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на півдні, - Тарнавський

Українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області після кількох тижнів копіткого розмінування й очікують швидшого просування надалі. Однак основні битви ще попереду, оскільки росіяни підтягують резерви на цю ділянку фронту.

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Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, зараз українські війська розширюють ділянку прориву в обидві сторони. Також ЗСУ знищують загарбників, які прикривають відступ військ РФ за другу лінію оборони.

"Кремль не очікував, що ЗСУ прорвуть першу лінію. Зараз ми перебуваємо між першою та другою лініями оборони, завершуємо знищення підрозділів супротивника, які забезпечують прикриття відходу російських військ за другу лінію оборони", - зазначив Тарнавський.

За його оцінкою, при спорудженні трьох ліній оборони на південному фронті Росія витратила 60% сил на обладнання першої з них, і тільки по 20% на дві інші.

До першої лінії українська армія підходила так повільно, бо суцільні мінні поля, які прострілювалися, доводилося метр за метром по ночами розмінувати вручну. Далі йде простір, в якому доводиться пересуватися і російським частинам, і тому їх мінні поля вже не є суцільною смугою.

"Російські війська просто стояли і чекали на українську армію, відстрілюючи техніку снарядами та дронами, але тепер цей бар'єр подоланий, і окупанти змушені вдаватися до маневрів, а ми повернули після розмінування на полі бою свої танки та іншу бронетехніку", - заявив Тарнавський.

Він додав, що наразі противник підтягує резерви не лише з окупованих територій України, а й із Росії.

"Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул атакувати більше та швидше. У нас все попереду", - наголосив Тарнавський.

Він пояснив, що коли ЗСУ почали контрнаступ, військові витратили більше часу, ніж очікували, на розмінування територій.

"На мою думку, росіяни вважали, що українці не пройдуть цієї лінії оборони. Готувалися понад рік. Між першою та другою лінією захисту дуже велика різниця — друга лінія побудована не так добре, тому ЗСУ можуть використовувати техніку", - сказав Тарнавський.

Він вважає, що чим ближче до перемоги, тим складніше.

"Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших та найкращих. Тож тепер ми маємо сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця. Як би нам усім не було тяжко", — констатував Тарнавський.

Контрнаступ ЗСУ: прогрес військових

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Ще по одному селу було звільнено в липні та серпні.

Зеленський в червні говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських сил.

Напередодні CNN повідомляло, що протягом останнього часу у західних виданнях з’являється все більше інформації про те, що українські війська прорвали російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак. Разом з цим, ЗСУ одночасно посилюючи атаки на окупований Росією Крим.

Інформацію про те, що ЗСУ змогли вийти на першу лінію оборони інженерних загороджень підтвердив і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. За його словами, українським військам вдалося пройти основну першу лінію оборони, яку росіяни готували кілька місяців.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр вже офіційно підтвердила звільнення села Роботине. Вона зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".