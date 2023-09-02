Армія РФ намагається зупинити контрнаступ ЗСУ: розвідка Британії назвала найвразливішу ділянку фронту

Армія країни-агресора РФ намагається зупинити контрнаступ українських військ на півдні, змушуючи ЗСУ розділити свої сили між Мелітопольським та Куп'янським напрямками.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що ЗСУ продовжують наступати на Оріхівському напрямку на півдні України та вийшли на головну лінію оборони росіян.

"Російські війська, переважно у складі підрозділів 58-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних військ Росії, намагаються зупинити український контрнаступ, зберігаючи власний наступ на північному напрямку навколо Куп’янська", - зауважують у розвідці Британії.

Там вважають, що окупаційні російські війська, ймовірно, прагнуть відволікти Україну від її контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Оріховим і Куп'янськом.

"Оскільки Росія досягла незначних успіхів біля Куп’янська з початку українського контрнаступу в червні, вона, швидше за все, прагне використати ці досягнення, продовжуючи ресурсну підтримку на цьому напрямку. Проте Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись перешкодити українському прориву", - наголошують у розвідці.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія у найближчі два місяці може посилити наступ на напрямку Куп’янськ - Лиман. Таким чином окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.

Зауважимо, на окупованому півдні України країна-агресор РФ створює ще одне нове військове формування - 18-ту загальновійськову армію. Вона складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях.

Також армія країни-агресора РФ передислокували підрозділи повітряно-десантних сил з Херсонської в Запорізьку область. Це може значно ослабити оборону Росії на лівому березі Дніпра на півдні України.