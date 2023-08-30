У розвідці Британії розповіли, чому окупанти відмовляються воювати

Військові армії країни-агресора РФ все частіше відмовляються воювати проти України. Це свідчить про відсутність підготовки, мотивації та стресові ситуації в лавах окупантів.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 25 серпня 2023 року двоє російських військових були засуджені до двох років колонії за відмову підкорятися наказу повернутися на фронт в Україну.

Також російське видання "Медіазона" повідомило, що РФ щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати.

"Якщо така тенденція збережеться, то буде близько 5200 вироків за відмову воювати на рік", - підкреслюють у розвідці.

Там додають, що високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії та небажання воювати.

Крім того, дезертирство серед окупантів демонструє відсутність підготовки, мотивації та сильні стресові ситуації, з якими стикаються загарбники вздовж усієї лінії фронту.

"Незважаючи на те, що деякі солдати відмовилися воювати, а рівень виснаження армії РФ залишається високим, Росія, швидше за все, компенсує свої втрати, відправляючи на передову погано навчених солдатів. Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи живу силу у якості "гарматного м’яса" для наступальних і оборонних операцій", - констатували у розвідці.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії повідомляли, що країна-агресор РФ вербує на війну з Україною жителів найбідніших регіонів, обіцяючи їм високі зарплати. Однак навіть це не допомагає набрати необхідну кількість добровольців.

Також розвідка Британії констатувала, що без нової хвилі мобілізації РФ не зможе поповнити свою армію.

Мобілізація в РФ і на окупованих територіях

У вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Наразі в РФ не припиняється прихована мобілізація.

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, в Росії розглядають можливість додаткового призову ще 450 000 осіб до своїх окупаційних військ.

Від початку 2023 року Міноборони країни-агресорки активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка інформувала, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової відкритої мобілізації.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Окупаційна адміністрація Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тисяч мешканців, яких примусово мобілізували.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, росіяни продовжують готуватися до примусової мобілізації мешканців окупованих територій України. Загарбники хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою.