В разведке Британии рассказали, почему оккупанты отказываются воевать

Военные армии страны-агрессора РФ все чаще отказываются воевать против Украины. Это свидетельствует об отсутствии подготовки, мотивации и стрессовых ситуациях в рядах оккупантов.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 25 августа 2023 г. двое российских военных были приговорены к двум годам колонии за отказ подчиняться приказу вернуться на фронт в Украину.

Также российское издание "Медиазона" сообщило, что РФ еженедельно осуждает около 100 военных за отказ воевать.

"Если такая тенденция сохранится, будет около 5200 приговоров за отказ воевать в год", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что высокий уровень судимостей свидетельствует о плохом нравственном состоянии российской армии и нежелании воевать.

Кроме того, дезертирство среди оккупантов демонстрирует отсутствие подготовки, мотивации и сильные стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются захватчики вдоль всей линии фронта.

"Несмотря на то, что некоторые солдаты отказались воевать, а уровень истощения армии РФ остается высоким, Россия скорее всего компенсирует свои потери, отправляя на передовую плохо обученных солдат. После частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала свой подход к ведению войны", используя живую силу в качестве "пушечного мяса" для наступательных и оборонительных операций", - констатировали в разведке.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщали, что страна-агрессор РФ вербует на войну с Украиной жителей беднейших регионов, обещая им высокие зарплаты. Однако даже это не помогает набрать необходимое количество добровольцев.

Также разведка Британии констатировала, что без новой волны мобилизации РФ не сможет пополнить свою армию.

Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.

Сейчас в РФ не прекращается скрытая мобилизация.

Как сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, в России рассматривают возможность дополнительного призыва еще 450 000 человек в свои оккупационные войска.

С начала 2023 года Минобороны страны-агрессорки активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Оккупационная администрация Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тысяч жителей, которых принудительно мобилизовали.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, россияне продолжают готовиться к принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий Украины. Захватчики хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной.