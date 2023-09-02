Армия РФ пытается остановить контрнаступление ВСУ: разведка Британии назвала самый уязвимый участок фронта

Армия страны-агрессора РФ пытается остановить контрнаступление украинских войск на юге, заставляя ВСУ разделить свои силы между Мелитопольским и Купянским направлениями.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что ВСУ продолжают наступать на Ореховском направлении на юге Украины и вышли на главную линию обороны россиян.

"Российские войска, преимущественно в составе подразделений 58 общевойсковой армии и воздушно-десантных войск России, пытаются остановить украинское контрнаступление, сохраняя собственное наступление на северном направлении вокруг Купянска", - отмечают в разведке Британии.

Там считают, что оккупационные российские войска, вероятно, стремятся отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставив ее разделить свои силы между Ореховым и Купянском.

"Поскольку Россия добилась незначительных успехов возле Купянска с начала украинского контрнаступления в июне, она, скорее всего, стремится использовать эти достижения, продолжая ресурсную поддержку на этом направлении. Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь воспрепятствовать украинскому прорыву", - подчеркивают. в разведке.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия в ближайшие два месяца может усилить наступление на направлении Купянск-Лиман. Таким образом, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.

Заметим, на оккупированном юге Украины страна-агрессор РФ создает еще одно новое военное формирование - 18-ю общевойсковую армию. Она состоит преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях.

Также армия страны-агрессора РФ передислоцировала подразделения воздушно-десантных сил из Херсонской в Запорожскую область. Это может ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины.