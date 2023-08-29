Готуються до "жесту доброї волі": окупаційна влада евакуюється з Токмака

У місті Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту та просування ЗСУ розпочалася евакуація так званої окупаційної адміністрації.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" - на низькому старті, її перевозять в інше місто", - зазначив Федоров.

Він додав, що куди вивозять колаборантів, поки що невідомо, але ж і "глибокий тил" не рятує рашистів від бавовни.

"Саме гарматне м’ясо "другої армії світу" не тікає, а збільшується! Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали ворога якнайдалі від України", - підкреслив Федоров.

Просування ЗСУ

Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, ворог відступає на тлі прориву його лінії оборони на Запорізькому напрямку.

«Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка в нього була. Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають», - зазначила Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що українські війська могли прорвати російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак.

Інформацію про те, що ЗСУ змогли вийти на першу лінію оборони інженерних загороджень підтвердив і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі.

28 серпня у Міноборони підтвердили звільнення села Роботине. Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

Після звільнення села Роботине українські військові поступово просуваються у напрямку населеного пункту Вербове.