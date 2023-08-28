ЗСУ звільнили Роботине на південному фронті, - Маляр

Населений пункт Роботине у Запорізькій області офіційно звільнено. Сили оборони рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вже офіційно підтвердила звільнення Роботиного.

Вона зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

Раніше воїни 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з боєм ввійшли в село Роботине Запорізької області.

Військові за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів після двох місяців запеклих боїв.

Просування ЗСУ в Запорізькій області

Наприкінці липня британська розвідка повідомляла, що на півдні від Оріхова Запорізької області бойові дії зосереджені біля села Роботине.

21 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ мали успіх, зокрема, в напрямку південно-східніше Роботиного. На той момент деякі російські пропагандисти вже писали про те, що українські військові перебувають у центрі села.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше вказували, що просування ЗСУ поблизу невеликих населених пунктів на межі Донецької і Запорізької області та на заході Запорізької області, можливо, має тактичне значення через особливості структури російських оборонних ліній. Ці досягнення можуть дозволити українським силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, що, ймовірно, сприятиме більш швидкому просуванню захисників.