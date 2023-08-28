ВСУ освободили Роботино на южном фронте, - Маляр

Населённый пункт Роботино в Запорожской области официально освобожден. Силы обороны двигаются юго-восточнее этого населенного пункта.

Заместитель министра обороны Анна Маляр уже официально подтвердила освобождение Роботиного.

Она отметила, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

Ранее воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ с боем вошли в село Роботино Запорожской области.

Военные при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны окупантов после двух месяцев ожесточенных боев.

Продвижение ВСУ в Запорожской области

В конце июля британская разведка сообщала, что к югу от Орехова Запорожской области боевые действия сосредоточены возле села Роботино .

21 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ имели успех, в частности, в направлении юго-восточнее Роботиного. К тому моменту некоторые российские пропагандисты уже писали о том, что украинские военные находятся в центре села.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее указывали, что продвижение ВСУ вблизи небольших населенных пунктов на границе Донецкой и Запорожской области и на западе Запорожской области, возможно, имеет тактическое значение из-за особенностей структуры российских оборонных линий. Эти достижения могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, что, вероятно, будет способствовать более быстрому продвижению защитников.