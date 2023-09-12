Тільки без паніки: у Москві посилюють ППО, щоб захищатися від атаки дронів, - розвідка Британії

Після численних ударів дронів по Москві Кремль встановлює нові системи ППО та надалі переконує населення, що ситуація під контролем.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що останніми тижнями Росія переглянула структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви, прагнучи більш ефективно захищатися від атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які атакують місто мало не щодня.

Так, з початку вересня 2023 року російські системи протиповітряної оборони SA-22 навколо столиці були встановлені на піднесених вежах і пандусах.

За даними британської розвідки, після ударів по авіабазах Енгельс і Рязань у грудні 2022 року Росія також розмістила зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" на дахах офіційних будівель у Москві.

"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Проте, ймовірно, це також має на меті заспокоїти громадськість та запевнити населення в тому, що влада тримає загрозу під контролем", - підкреслюють у розвідці Британії.

Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій

7 вересня мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО. Уламки збитих дронів впали неподалік аеропорту "Жуковський", а у сусідніх будинках повилітали шибки з вікон.

У ніч на 23 серпня вибухи прогриміли у Москві та Московській області. Безпілотник врізався у будівлю, що будується в "Москва-Сіті".

У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на територію РФ. Влада повідомила про чотири безпілотники, які збила ППО. Під Москвою нібито знищено два безпілотники. Ще два дрони ліквідували у Брянській області. Тоді були пошкоджені будинки та авто.

Вночі 18 серпня Москву атакували безпілотники. Один із дронів вдарив по Експоцентру на Краснопресненській набережній біля "Москва-Сіті". У 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів.

Вночі 9 серпня на підльоті до Москви були збиті два безпілотника: один в районі Мінського шосе, інший - в районі Домодєдово.

В ніч на 1 серпня у Москві лунали вибухи. З'ясувалося, що місто знову атакували безпілотники. Удар знову припав по будівлі комплексу "Москва-Сіті" в центрі столиці Росії, де розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Зазначимо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Вночі 30 липня у Москві також лунали вибухи. Там постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.

Зеленський після цього натякнув, що вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії. За його словами, поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".