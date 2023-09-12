Только без паники: в Москве усиливают ПВО, чтобы защищаться от атаки дронов, - разведка Британии

После многочисленных ударов дронов по Москве Кремль устанавливает новые системы ПВО и продолжает убеждать население, что ситуация под контролем.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в последние недели Россия пересмотрела структуру своей системы ПВО малой и средней дальности вокруг Москвы, стремясь более эффективно защищаться от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атакующих город почти каждый день.

Так, с начала сентября 2023 года российские системы противовоздушной обороны SA-22 вокруг столицы были установлены на возвышенных башнях и пандусах.

По данным британской разведки после ударов по авиабазам Энгельс и Рязань в декабре 2022 года Россия также разместила зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на крышах официальных зданий в Москве.

"Это почти наверняка позволит системе выявлять и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также призвано успокоить общественность и заверить население в том, что власть держит угрозу под контролем", - подчеркивают в разведке Британии.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО. Обломки сбитых дронов упали неподалеку от аэропорта "Жуковский", а в соседних домах вылетели стекла из окон.

В ночь на 23 августа взрывы прогремели в Москве и Московской области. Беспилотник врезался в строящееся в "Москва-Сити" здание.

В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на территорию РФ. Власти сообщили о четырех беспилотниках, которые сбила ПВО. Под Москвой якобы уничтожены два беспилотника. Еще два дрона ликвидировали в Брянской области. Тогда были повреждены дома и автомобили.

Ночью 18 августа Москву атаковали беспилотники. Один из дронов ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити". В 8 павильоне Экспоцентра произошел обвал на площади 30 квадратных метров.

Ночью 9 августа на подлете в Москву были сбиты два беспилотника: один в районе Минского шоссе, другой – в районе Домодедово.

В ночь на 1 августа в Москве раздавались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники. Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, где расположено Министерство экономического развития РФ.

Отметим, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что событие могло быть инсценировкой .

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также звучали взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".