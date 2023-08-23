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Москву снова атаковали беспилотники: дрон попал в здание в "Москва-Сити" (ВИДЕО)
В ночь с 22 на 23 августа взрывы прогремели в Москве и Московской области. Беспилотник врезался в строящееся в "Москва-Сити" здание.
Об этом сообщают российские СМИ.
Один дрон попал в здание столичного бизнес-центра "Москва-сити", еще два – упали в Можайском и Химкинском районах Московской области.
Как сообщает Минобороны РФ, два из атаковавших Москву БПЛА уничтожены средствами ПВО в Московской области, а третий БПЛА был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, совершенно "случайно" врезался в здание комплекса "Москва-Сити".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мэр Москвы Собянин заявил, что БПЛА якобы ударил по зданию, которое еще не достроено.
Официально сообщают, что пострадавших вроде бы нет.
По предварительным данным, повреждены пять оконных пролетов с 10 по 15 этаж.
Общая площадь разрушений – 100 квадратных метров. На 11 этаже нарушено остекление пяти оконных рам, на 12 – трех, на 13 – двух, на 14 – одного. Всего повреждено одиннадцать окон.
Внутри здания обломки сбитого беспилотника не нашли – они свалились вниз.
Российские телеграмм-каналы обнародовали видео момента попадания беспилотника в строящееся здание в "Москва-Сити". На видео зафиксирована яркая вспышка, взрыв, дым.
Кроме того, РосСМИ публикуют видео обломков беспилотника в подмосковных Химках. Сообщается, что повреждена стена магазина
Также взрывной волной выбило стекла в окнах в одной из ближних многоэтажек.
Атаки беспилотников на Москву: хронология событий
В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на территорию РФ. Власти сообщили о четырех беспилотниках, которые сбила ПВО. Под Москвой якобы уничтожены два беспилотника. Еще два дрона ликвидировали в Брянской области. Тогда были повреждены дома и автомобили.
Ночью 18 августа Москву атаковали беспилотники. Один из дронов ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити". В 8 павильоне Экспоцентра произошел обвал на площади 30 квадратных метров.
Ночью 9 августа на подлете в Москву были сбиты два беспилотника: один в районе Минского шоссе, другой – в районе Домодедово.
В ночь на 1 августа в Москве раздавались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники. Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, где расположено Министерство экономического развития РФ.
Отметим, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.
Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что событие могло быть инсценировкой .
Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.
Ночью 30 июля в Москве также звучали взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.
Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".