Москву снова атаковали беспилотники: дрон попал в здание в "Москва-Сити" (ВИДЕО)

В ночь с 22 на 23 августа взрывы прогремели в Москве и Московской области. Беспилотник врезался в строящееся в "Москва-Сити" здание.

Об этом сообщают российские СМИ.

Один дрон попал в здание столичного бизнес-центра "Москва-сити", еще два – упали в Можайском и Химкинском районах Московской области.

Как сообщает Минобороны РФ, два из атаковавших Москву БПЛА уничтожены средствами ПВО в Московской области, а третий БПЛА был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, совершенно "случайно" врезался в здание комплекса "Москва-Сити".

Мэр Москвы Собянин заявил, что БПЛА якобы ударил по зданию, которое еще не достроено.

Официально сообщают, что пострадавших вроде бы нет.

По предварительным данным, повреждены пять оконных пролетов с 10 по 15 этаж.

Общая площадь разрушений – 100 квадратных метров. На 11 этаже нарушено остекление пяти оконных рам, на 12 – трех, на 13 – двух, на 14 – одного. Всего повреждено одиннадцать окон.

Внутри здания обломки сбитого беспилотника не нашли – они свалились вниз.

Российские телеграмм-каналы обнародовали видео момента попадания беспилотника в строящееся здание в "Москва-Сити". На видео зафиксирована яркая вспышка, взрыв, дым.

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Кроме того, РосСМИ публикуют видео обломков беспилотника в подмосковных Химках. Сообщается, что повреждена стена магазина

Также взрывной волной выбило стекла в окнах в одной из ближних многоэтажек.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на территорию РФ. Власти сообщили о четырех беспилотниках, которые сбила ПВО. Под Москвой якобы уничтожены два беспилотника. Еще два дрона ликвидировали в Брянской области. Тогда были повреждены дома и автомобили.

Ночью 18 августа Москву атаковали беспилотники. Один из дронов ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити". В 8 павильоне Экспоцентра произошел обвал на площади 30 квадратных метров.

Ночью 9 августа на подлете в Москву были сбиты два беспилотника: один в районе Минского шоссе, другой – в районе Домодедово.

В ночь на 1 августа в Москве раздавались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники. Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, где расположено Министерство экономического развития РФ.

Отметим, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что событие могло быть инсценировкой .

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также звучали взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".