РФ срочно перебрасывает новые подразделения на фронт, - разведка Британии

Пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ, страна-агрессор РФ срочно перебросила на Луганское направление новую 25-ю армию из-за нехватки резервов.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25 ОВС РФ утверждалось, что ее подразделения будут направлены в зону боевых действий в Украине не ранее декабря 2023 года.

Вместо этого подразделения были брошены на фронт раньше.

"Вполне вероятно, что подразделения были срочно введены в бой отчасти потому, что Россия продолжает бороться с чрезмерно растянутыми силами на фронте, а Украина продолжает контрнаступление на трех разных направлениях", - отмечают в разведке Британии.

Там предполагают, что РФ может использовать силы 25-й общевойсковой армии для восстановления незадействованных резервных сил на фронте, чтобы придать командирам большую оперативную гибкость.

Как ранее сообщили в Минобороны Украины, во избежание прорыва линии своей защиты враг перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории России.

Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Силы обороны также имели успех в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

Также украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.