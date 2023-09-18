Не хватает живой силы: РФ была вынуждена отправить элитных десантников под Роботино, – разведка Британии

В нескольких километрах от села Роботино Запорожской области РФ дополнительно усилила 58-ю общевойсковую армию, находящуюся в тяжелом положении, дополнительными воздушно-десантными частями ВДС.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что всего пять полков ВДВ, набранных из 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сейчас сосредоточены в пределах нескольких километров от прифронтовой деревни Роботино.

По данным британской разведки, в полном составе такие силы должны составить около 10 тысяч элитных десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, находятся в критическом состоянии.

"Текущая ситуация, вероятно, будет воспринята руководством ВДВ как крайне неудовлетворительная. В течение всей войны российское командование стремилось возродить Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций, но их снова используют как линейную пехоту для пополнения истощенных сухопутных сил", - заявляет разведке Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ, страна-агрессор РФ срочно перебросила на Луганское направление новую 25-ю армию .

Как ранее сообщили в Минобороны Украины, во избежание прорыва линии своей защиты враг перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории России.

Напомним, украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.