Британская разведка оценила потери флота РФ в результате удара ВСУ по Севастополю

Удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск". Русскому флоту причинен существенный ущерб.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напоминают, что ранним утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России.

В результате удара десантный корабль "Минск" и подлодка проекта Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону" получили повреждения, которые проходили техническое обслуживание в сухих доках.

"Несмотря на то, что Министерство обороны России преуменьшает ущерб, причиненный судам, данные из открытых источников указывают на то, что "Минск" почти наверняка был разрушен, а подлодка, вероятно, получила катастрофические повреждения", - подчеркивают в разведке Британии.

Там добавляют, что любые попытки вернуть подлодку в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.

По данным британской разведки, существует реальная вероятность того, что сложная задача по вывозу обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед ЧФ серьезную проблему поддержки технического обслуживания флота.

"Потеря "Ростова" лишает Черноморский флот одной из четырех подлодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и проектировании российского могущества на Черное море и Восточное Средиземноморье", - подчеркивают в разведке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что она может остаться без кораблей и судов, если российские войска будут продолжать атаковать украинские порты.

Напомним, 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил серьезную пробоину и теперь не может выполнять свои боевые задачи.

Через сутки, в ночь на 5 августа в Керченском проливе раздался взрыв – в результате атаки морских беспилотников был поврежден российский нефтеналивной танкер "Сиг" .

Эта атака была спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины. Для нее применили надводный дрон и 450 кг тротила. Таким образом, был поврежден один из наиболее мощных нефтяных танкеров РФ.