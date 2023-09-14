Обманули весь российский флот: в разведке рассказали, как освобождали "Вышки Бойко"

Подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые "Вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.

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Командир группы спецназначения ГУР МО Украины на псевдо "Пеин" раскрыл детали возвращения под украинский контроль "Вышек Бойко" в интервью с журналистами 1+1.

"Спецоперацию готовили примерно месяц-полтора. Мы понимали, что это может быть путешествие в одну сторону, ведь не боится только дурак и покойник. Мы шли на надувной лодке, потому что она более маневренная, она меньше видна воздушным средствам", - рассказал Пеин.

По его словам, во время выполнения боевого задания группа украинских разведчиков столкнулась с российским боевым самолетом, подбив его с ПЗРК.

"Когда мы начали пришвартовываться, самолет начал отрабатывать по нашим бойцам. Немного пробили лодку. Один такой снаряд мог бы нас потопить. Выстрел был один, попадание в хвостовую часть. Мы увидели своеобразный дым — сначала белый, затем черный", - вспомнил разведчик.

Он добавил, что на буровых платформах спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили российские боеприпасы и ценное оборудование для разведки в западной части Черного моря.

"Система "Нива", которую мы захватили, это техника, которую можно открыть и посмотреть на программное обеспечение. Там куча полезной информации, которая может нам ответить на наши вопросы", - подчеркнул командир.

Он отметил, что возвращение под украинский контроль так называемых. "Вышек Бойко" – это болезненный удар по влиянию государства-агрессора в Черном море.

"Мы очень сильно ограничили россиянам действия в акватории Черного моря, а именно в акватории острова Змеиный. Мы отодвинули их к берегам Крыма", - заметил Пеин.

В то же время он отметил, что враг может попытаться отбить утраченное, впрочем, украинские воины-спецназначенцы готовятся к такому сценарию.

"Вышки Бойко": что о них известно

Так называемые "Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название закрепилось из-за фамилии соратника Януковича Юрия Бойко, который возглавлял Министерство энергетики в 2011 году и через посредников дороже на 400 млн дол. через подконтрольный ведомству "Черноморнефтегаз" приобрел буровую платформу сингапурского производства. По этой коррупционной схеме было открыто уголовное производство, были приговоры причастных к делу лиц, но самого Бойко это не задело.

Сами вышки российские военные захватили в 2014-м, а через год отбуксировали ближе к Крыму. А после полномасштабного вторжения использовали в качестве вертолетных площадок и размещали радиолокационные станции, которые покрывали практически все море. Их наши бойцы демонтировали и забрали.

Битва за "Вышки Бойко"

Между морскими и воздушными силами Украины и России шли бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой (так называемые "Вышки Бойко").

В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что 22 августа восточнее Змеиного самолета Воздушно-Космических сил ЗФ РФ уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило факт боевого столкновения российского военного самолета и украинских боевых катеров в Черном море, однако уничтожение одного из таких катеров опровергло.

По информации ГУР, самолет окупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ.

11 сентября украинские военные провели уникальную спецоперацию и отбили у россиян буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море, так называемые "Вышки Бойко"