Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" у Чорному морі

Україна повернула під контроль так звані "Вишки Бойка" — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі, які Росія окупувала у 2015 році.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Там зазначають, що "Вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі, які РФ окупувала у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях.

Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш"", - зауважують у відомстві.

Там додають, що пд час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

"Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити", - повідомили в ГУР МО.

Раніше повідомлялося, що між морськими та повітряними силами України та Росії йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою (так звані "вишки Бойка").

У Міністерстві оборони країни-агресора Росії заявили, що 22 серпня східніше Зміїного літак Повітряно-Космічних сил ЗФ РФ знищив швидкохідний військовий катер виробництва США Willard Sea Force із десантною групою ЗСУ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт бойового зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів у Чорному морі, однак знищення одного з таких катерів спростувало.

За інформацією ГУР, літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь.