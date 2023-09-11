Украина вернула под контроль "Вышки Бойко" в Черном море (ВИДЕО)

Украина вернула под контроль так называемые "Вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море, которые Россия оккупировала в 2015 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Там отмечают, что "Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море, которые РФ оккупировала в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях.

В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш"", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", что может отслеживать движение судов в Черном море.

"Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить", - сообщили в ГУР МО.

Ранее сообщалось, что между морскими и воздушными силами Украины и России идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой (так называемые "вышки Бойко").

В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что 22 августа восточнее острова Змеиного самолета Воздушно-Космических сил РФ уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило факт боевого столкновения российского военного самолета и украинских боевых катеров в Черном море, однако уничтожение одного из таких катеров опровергло.

По информации ГУР, самолет окупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ.