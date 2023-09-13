Вышки Бойко. Почему они важны для военных и какие перспективы для украинской энергетики

Украина вернула контроль над "Вышками Бойко". Извлекать газ на них до конца войны не получится, однако эти морские платформы могут стать хорошим плацдармом для борьбы с Россией в Черном море, а также освобождения Крыма.

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11 сентября Украина вернула под контроль так называемые "Вышки Бойко" , буровые платформы на шельфе Черного моря, ставшие символом коррупции в энергетике при президентстве Виктора Януковича, и были захвачены россиянами вскоре после аннексии Крыма в 2014 году.

В целом Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны взяли под контроль четыре буровые платформы "Украина", "Петр Годовалец" (собственно "Вышки Бойка"), а также "Сиваш" и "Таврида", которые российские военные использовали как базы для своих вертолетов и размещали там радиолокационные станции, которые могли отслеживать движение кораблей в “Черном море”.

Контроль над платформами позволял российскому флоту контролировать значительную часть акватории Черного моря в территориальных водах Украины, а также видеть суда, входящие в Украинские порты. Операция ГУР ослепила российский флот на Черном море и является очередным шагом к снятию морской блокады Украины. Кроме того, эксперты считают, что Вышки Бойко могут стать хорошим плацдармом для операции по возвращению Крыма под контроль Украины.

А вот добывать газ, на этих платформах до окончания войны вряд ли получится. Но после победы, Черноморский шельф может стать перспективным направлением добычи углеводородов, что позволит Украине не только обеспечить свои потребности в природном газе, но и стать его экспортером.

Краткая история "Вышек Бойко"

Название "Вышки Бойко" получили две буровые газодобывающие платформы в акватории черного моря: В312 "Петр Годованец" и В319 "Украина". Буровые платформы были построены на сингапурской верфе Keppel FELS и куплены украинской государственной компанией Черноморнефтегаз, занимающейся добычей углеводородов в акватории Черного и Азовского морей. Обе платформы Черноморнефтегаз у посредников, компании Highway Investment Processing LLP и Rigas kugu buvetava. При этом украинская государственная компания заплатила за платформы почти на 400 млн дороже, чем они стоили у производителя.

"Вышками Бойко" платформы окрестили СМИ в честь тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко, который во времена президентства Виктора Януковича неформально контролировал крупнейшие государственные компании, и по данным СМИ неплохо зарабатывал подстраивая результаты тендеров этих государственных компаний . Позже вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком Бойко создаст пророссийскую политическую партию "Оппозиционная Платформа за Жизнь", деятельность которой была запрещена вскоре после полномасштабного вторжения России и члены которой стали коллаборационистами на оккупированных россиянами территориях.

После победы Революции достоинства Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по растрате средств государственной компании на закупки "Вышек Бойко". Среди подозреваемых по делу были бывший премьер-министр Николай Азаров, а также экс-глава НБУ Сергей Арбузов , а вот сам Бойко проходил по делу свидетелем.

А вот самые буровые платформы были захвачены россиянами во время аннексии Крыма в марте 2014 года и в 2015 году перебуксированы поближе к оккупированному полуострову. С 2014 по 2022 год россияне продолжали промышленные работы на "вышках Бойко". Кроме этого на самих платформах и в их районе фиксировалось присутствие российских военных . Также россияне оборудовали платформы оборудованием, необходимым для осуществления радиолокационной разведки , которое позволяло российскому флоту контролировать движение судов в направлении украинских портов.

Вероятно, после начала полномасштабного вторжения России в Украину вышки, как и захваченный остров Змеиный должны были сыграть свою роль в морской блокаде Украины . Однако остров Змеиный был освобожден в июне 2022 года, а вскоре после этого ВСУ нанесли по "Вышкам Бойко" ракетный удар . 11 сентября 2023 года вышки были уволены в результате удачной операции украинских военных.

В чем значение взятия "Вышек Бойко" под контроль ВСУ

По мнению председателя правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко использовать "Вышки Бойко" по прямому назначению до конца войны не получится, поскольку россияне будут пытаться выбить из них украинских военных, или как минимум, будут пытаться усложнить их пребывание на платформах, как это происходит с островом Змеиный.

“Для того чтобы наш гарнизон смог и работать и отражать российские атаки его нужно постоянно обеспечивать. А, я напомню, у россиян есть преимущество в воздухе. Поэтому любая попытка доставить туда продукты или боеприпасы или провести ротацию людей может быть связана с рисками российских атак. На самом деле, это не очень просто. Очень сложно было захватить это и не менее сложно будет удерживать”, – говорит Фесенко.

Вместе с этим политолог отмечает, что контроль над "Вышками Бойко" очень важен в военном плане, поскольку дает возможность контролировать акваторию Черного моря в районе этих Вышек, а также использовать их как определенный плацдарм для дальнейших боевых действий на Крымском направлении.

К тому же, по мнению политолога, захват буровых платформ в акватории Черного моря окажет морально-психологическое влияние на часть российских элит, военных и людей, имеющих способность к анализу. Однако вряд ли присутствие украинских военных на Вышках Бойко каким-то образом повлияет на обычных россиян.

“Я думаю, определенное влияние будет на представителей военной элиты, людей, которые разбираются в военном деле. Для всех них это сигнал о том, что Украина приближается к Крыму. Следующие шаги это уже перенесение боевых действий на территорию Крыма. Люди умеющие думать и прогнозировать их явное меньшинство, вот они это чувствуют. Что касается широких слоев населения, пока это не связано с их повседневной жизнью, в отличие от хлопка в Крыму. Они чувствуют приближение войны именно из-за атак с воздуха. Так что я не думаю, что увлечение "вышек Бойко" оно очень сильно повлияет на настроения в Крыму. Пока нет”, – говорит Фесенко.

Также он отмечает, что контроль над ключевыми объектами в Черном море будет являться сигналом и для союзников Украины. Эта победа - сигнал о том, что Украина продолжает борьбу за возвращение Крыма. Однако эксперт отмечает, что украинцам следует постоянно напоминать о таких победах, поскольку затопление крейсера "Москва" и возвращение Змеиного вызвало в западных СМИ более сдержанную реакцию, чем внутри Украины.

“Знаете, есть стереотип, на мой взгляд, ошибочный. Он заключается в том, что нам дают оружие, когда мы побеждаем или что-то захватываем. Я вас разочарую. Нам чаще дают оружие, когда у нас возникали серьезные проблемы. Западную артиллерию и снаряды начали давать год назад, когда у нас были огромные проблемы в Донбассе. ПВО начали давать когда были удары по нашим объектам энергетики. И сейчас, когда они видят, насколько нам трудно продвигаться на юге, они начинают думать о предоставлении дальнобойного оружия в частности дальнобойных ракет. Безусловно, захват "Вышек Бойко" если удастся их удержать это еще один сигнал эффективности боевых действий украинских войск, но об этом надо напоминать", - говорит Фесенко.

Почему Черноморский шельф важен для украинской энергетики

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что четыре добывающие платформы, в состав которых входят и "Вышки Бойко", расположены от акватории Одесской области до акватории Крыма. Плафтормы предназначены для разведки и добычи углеводородов на шельфе Черного моря. По словам Рябцева, шельфовые месторождения были перспективным направлением для всех правительств, которые ставили целью повышение добычи углеводородов. Поэтому после победы в войне, шельф может дать Украине возможность существенно нарастить добычу.

Если открыть любую энергетическую стратегию, то можно увидеть, что основными источниками наращивания добычи природного газа в Украине было освоение запасов нетрадиционных источников на Олесском и Юзовском месторождениях и освоение шельфа Черного и Азовского морей. Поэтому именно с ними связывали перспективы увеличения добычи природного газа, по меньшей мере, на 5 млрд куб. м газа в год. Поэтому, конечно, в случае, если шельф будет возвращен в собственность Украины, можно будет рассчитывать на разработку месторождений как в восточной части, так и в западной Черного моря. Сейчас пока Крым находится под властью РФ, то любые разработки полезных ископаемых и вообще эксплуатация шельфа в интересах Украины невозможна”, - говорит Рябцев.

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко перед тем, как "Вышки Бойко" были захвачены россиянами в 2014 году добыча составляла около 1,5 млрд куб. м в год. Однако Омельченко говорит, что сами платформы расположены на мели, а наиболее интересными с точки зрения разработки являются глубоководные месторождения, которые еще мало исследованы.

"Вышки Бойко", хотя на самом деле это вышки Украины, они принадлежат всем нам на мелководье. Там действительно есть определенные запасы газа, но самые большие перспективы Черноморско-Азовского шельфа связаны с глубоководным бурением и запасы на шельфе оценивают более чем в 5 триллионов куб. м. Шельф еще плохо исследован, но прогнозные запасы на достаточно высоком уровне. Поэтому при нормальных условиях при нормальном климате, если будут привлечены технологии и инвестиции, шельф мог бы дать возможность Украине не только обеспечить свои потребности в энергоресурсах, но и экспортировать как газ, так и нефть”, - говорит Омельченко.