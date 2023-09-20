Оборона армії РФ під Бахмутом послабилася, - британська розвідка

Оборонні можливості росіян під Бахмутом на Донеччині послабилися через те, що армії країни-агресора РФ довелося перекинути звідти десантників на Мелітопольський напрямок.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут.

За даними розвідки, цей тактичний успіх наближає українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить між Кліщівкою і дорогою Т 05-13.

"Недавнє передислокування російських повітряно-десантних сил з Бахмута до Запорізької області на півдні України, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута", - підкреслюють у розвідці Британії.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, а ЗСУ під час звільнення Андріївки та Кліщіївки розбили елітні частини окупантів.

"Однак "немає жодних безпосередніх ознак" того, що звільнення Кліщіївки та Андріївки передвіщатиме вищий темп українського просування на південь від Бахмуту. А російська оборона продовжуватиме створювати виклики для ЗСУ у цьому районі", - наголошують аналітики ISW.

Зауважимо, українські війська зачистили від російських окупантів село Кліщіївка Бахмутської громади 17 вересня.

У звільнені населеного пункту брали участь бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ, 5-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ, а також об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють".

Також днями Україна відбила й сусіднє село Андріївка. Втім, судячи з опублікованих відео, у ньому не залишилося не тільки жодного мешканця, а й жодної будівлі.